Чи потрібно реєструвати у Держреєстрі право власності на нерухомість, придбану до 2013 року: відповідь Мін'юсту

$41.280.00
48.500.00
ukenru
5 жовтня, 15:08 • 15917 перегляди
Ігнат пояснив, які фактори впливають на важкість збиття дронів та ракет
5 жовтня, 07:57 • 43277 перегляди
Зеленський про нічну атаку: понад 50 ракет і близько 500 дронів рф запустила по Україні Photo
4 жовтня, 23:20 • 64428 перегляди
На виборах у Чехії перемогла партія з антиукраїнськими поглядами: Андрей Бабіш формуватиме уряд
4 жовтня, 08:29 • 82187 перегляди
Генштаб підтвердив ураження НПЗ у ленінградській області, ворожих корабля і техніки та командного пункту 8-ї армії рф
4 жовтня, 08:00 • 147928 перегляди
Як підготувати оселю до холодів: чеклістPhoto
3 жовтня, 16:00 • 119729 перегляди
П'ять захоплюючих корейських драм, які можна подивитись у вільний часVideo
3 жовтня, 14:35 • 108856 перегляди
Стефанішина про шатдаун: наразі прямого впливу на допомогу Україні немає
Ексклюзив
3 жовтня, 12:39 • 141701 перегляди
Держбюджет-2026 рік: голова бюджетного комітету ВР озвучила основний виклик
Ексклюзив
3 жовтня, 12:36 • 113046 перегляди
Що буде з курсом долара та євро: прогноз на 2026 рік
3 жовтня, 10:33 • 49972 перегляди
росіяни здійснили наймасштабнішу атаку на газовидобувну інфраструктуру України - Нафтогаз
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+9°
0м/с
96%
749мм
Популярнi новини
ХАМАС погодився передати свою зброю під міжнародний нагляд, але є умова5 жовтня, 18:16 • 6440 перегляди
Тисяча людей заблоковані на Евересті через потужний сніговий шторм5 жовтня, 18:38 • 3978 перегляди
Харків атаковано ворожими БпЛА, частину міста знеструмлено5 жовтня, 20:18 • 3476 перегляди
Ворог завдав масованого ракетно-авіаційного удару: у Генштабі розповіли про ситуацію на фронті5 жовтня, 20:50 • 8640 перегляди
Україна домінує на ринку курячих яєць Великої Британії, викликаючи обурення місцевих фермерів - The Guardian22:21 • 4572 перегляди
Публікації
Як підготувати оселю до холодів: чеклістPhoto4 жовтня, 08:00 • 147925 перегляди
Три найсмачніші рецепти солянки: м’ясна, збірна та рибнаPhoto3 жовтня, 14:14 • 81510 перегляди
Від державної зради до рейдерства: темний бік роботи детективів НАБУ3 жовтня, 12:41 • 94140 перегляди
Держбюджет-2026 рік: голова бюджетного комітету ВР озвучила основний виклик
Ексклюзив
3 жовтня, 12:39 • 141700 перегляди
Що буде з курсом долара та євро: прогноз на 2026 рік
Ексклюзив
3 жовтня, 12:36 • 113045 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Юрій Ігнат
Олег Синєгубов
Олег Кіпер
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Львівська область
Запоріжжя
Львів
Реклама
УНН Lite
Тейлор Свіфт відповіла кількома словами на запитання, коли відбудеться її весілля4 жовтня, 11:30 • 47110 перегляди
Тейлор Свіфт на популярному британському шоу вразила обручкою від Тревіса Келса3 жовтня, 17:13 • 44777 перегляди
П'ять захоплюючих корейських драм, які можна подивитись у вільний часVideo3 жовтня, 16:00 • 119729 перегляди
Принц Вільям розкрив свої плани щодо спадщини та захисту дітей від медіа3 жовтня, 07:40 • 54327 перегляди
Тарантіно об’єднав "Убити Білла" в один чотиригодинний фільм із ексклюзивною анімацією 2 жовтня, 13:33 • 56264 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Financial Times
Х-47М2 «Кинджал»
Bild
Leopard 2

Чи потрібно реєструвати у Держреєстрі право власності на нерухомість, придбану до 2013 року: відповідь Мін'юсту

Київ • УНН

 • 790 перегляди

Міністерство юстиції підтвердило дійсність усіх прав власності на нерухоме майно, зареєстрованих в Україні до 2013 року, без потреби в перереєстрації. Власники можуть за бажанням безкоштовно зареєструвати своє право власності через ЦНАП, нотаріуса або онлайн через портал Дія.

Чи потрібно реєструвати у Держреєстрі право власності на нерухомість, придбану до 2013 року: відповідь Мін'юсту

Усі права власності на нерухоме майно, зареєстровані в Україні до 2013 року, законом визнані дійсними - таким чином, реєструвати право власності в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно не потрібно. Про це повідомляє Міністерство юстиції, інформує УНН.

Деталі

Водночас зазначається, що за бажанням власник може безкоштовно зареєструвати своє право власності в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно:

  • звернувшись до ЦНАПу або нотаріуса у межах області, де таке майно розташоване;
    • подавши заяву онлайн через портал Дія (крім Києва, Донецької та Луганської областей).

      "Якщо майно у Криму, Севастополі, Донецькій, Сумській, Дніпропетровській, Запорізькій, Луганській, Миколаївській, Харківській чи Херсонській областях - звертатися можна до будь-якого ЦНАПу чи нотаріуса по всій території Україні", - йдеться у повідомленні.

      Нагадаємо

      Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко відповіла на петицію про врегулювання діяльності рієлторів в Україні й доручила профільним відомствам опрацювати дане питання з урахуванням економічних умов та пріоритетних потреб держави.

      Сплата податку на нерухомість зросла майже на чверть: де найбільше22.09.25, 13:50 • 5428 переглядiв

      Вадим Хлюдзинський

      Нерухомість
      Україна