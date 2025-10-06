Чи потрібно реєструвати у Держреєстрі право власності на нерухомість, придбану до 2013 року: відповідь Мін'юсту
Київ • УНН
Міністерство юстиції підтвердило дійсність усіх прав власності на нерухоме майно, зареєстрованих в Україні до 2013 року, без потреби в перереєстрації. Власники можуть за бажанням безкоштовно зареєструвати своє право власності через ЦНАП, нотаріуса або онлайн через портал Дія.
Усі права власності на нерухоме майно, зареєстровані в Україні до 2013 року, законом визнані дійсними - таким чином, реєструвати право власності в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно не потрібно. Про це повідомляє Міністерство юстиції, інформує УНН.
Деталі
Водночас зазначається, що за бажанням власник може безкоштовно зареєструвати своє право власності в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно:
- звернувшись до ЦНАПу або нотаріуса у межах області, де таке майно розташоване;
- подавши заяву онлайн через портал Дія (крім Києва, Донецької та Луганської областей).
"Якщо майно у Криму, Севастополі, Донецькій, Сумській, Дніпропетровській, Запорізькій, Луганській, Миколаївській, Харківській чи Херсонській областях - звертатися можна до будь-якого ЦНАПу чи нотаріуса по всій території Україні", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо
Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко відповіла на петицію про врегулювання діяльності рієлторів в Україні й доручила профільним відомствам опрацювати дане питання з урахуванням економічних умов та пріоритетних потреб держави.
