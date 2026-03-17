Лига чемпионов: кто сегодня сможет отыграться и выйти в четвертьфинал

Сегодня, 17 марта, футбольных фанатов ждет насыщенный вечер Лиги чемпионов. Клубы из топовых европейских лиг проведут ответные матчи 1/8 финала, и некоторые поединки обещают настоящую драму после первых игр, передает УНН.

Спортинг (Португалия) – Будё-Глимт (Норвегия)

Время: 19:45

Первая игра: 0:3 в пользу Будё-Глимт. Португальский клуб попытается сделать невозможное и отыграть серьезное отставание в 3 мяча.

Арсенал (Англия) – Байер (Германия)

Время: 22:00

Первая игра: 1:1. Лондонцы и немцы подходят ко второму поединку почти в равных условиях. Этот матч обещает интригу до последней минуты. В чемпионате "Арсенал" накануне одержал победу и закрепился на первом месте в чемпионате.

Манчестер Сити (Англия) – Реал Мадрид (Испания)

Время: 22:00

Первая игра: 0:3 в пользу Реала. Манчестер Сити будет иметь сверхсложную задачу – восстановить статус-кво после домашнего поражения. Для фанатов "горожан" и "сливочных" это ключевой матч недели.

Челси (Англия) – ПСЖ (Франция)

Время: 22:00

Первая игра: 2:5 в пользу ПСЖ. Лондонцы будут пытаться переломить ситуацию, но имеют серьезное отставание. Однако, все возможно, ведь несмотря на серьезное преимущество в первом матче, французы имели совсем небольшой коэффициент ожидаемых голов.

Сегодняшние матчи обещают быть насыщенными, ведь команды, которые уступают, будут искать свои шансы на чудо. Даже в тех парах, где преимущество кажется очевидным, интрига не теряется – в Лиге чемпионов ни одна победа не гарантирует спокойного второго матча.

Официальным транслятором матчей ЛЧ в Украине является медиасервис MEGOGO. Именно через этот ресурс украинцы смогут смотреть матчи вышеуказанного турнира.