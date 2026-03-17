16:45 • 2506 перегляди
Україна та Іспанія створять спільну слідчу групу для розслідування вбивства Портнова - Генпрокруор КравченкоPhoto
Ексклюзив
15:05 • 9936 перегляди
Філарет у лікарні через загострення хронічних недуг – що зараз відомо про стан Патріарха
Ексклюзив
15:05 • 12172 перегляди
Український аналог ATACMS - яка вона, нова балістична ракета FP-7
14:51 • 10710 перегляди
У ЄС очікують прогрес по кредиту на 90 млрд євро для України після угоди по "Дружбі" - "в ідеалі" цього тижня
Ексклюзив
13:37 • 11970 перегляди
ДБР розслідує знищення матеріалів атестації прокурорів за часів реформи Рябошапки
13:00 • 14418 перегляди
У ЄС заявили, що запропонували фінансову і технічну допомогу щодо "Дружби" і Україна прийняла пропозицію
Ексклюзив
12:18 • 13174 перегляди
"Європа вже зрозуміла: російський газ - це зброя" - аналітик про ідею відновити закупівлі енергоресурсів з рф
Ексклюзив
11:42 • 22670 перегляди
Чому медична система не захищає українського пацієнта і як це змінити - пояснює експерт
Ексклюзив
17 березня, 11:29 • 14436 перегляди
США намагаються відірвати росію від Китаю - стара стратегія у новій геополітичній реальності
Ексклюзив
17 березня, 10:34 • 12939 перегляди
Аерокосмічна асоціація готує пропозиції змін до законодавства щодо спецрежиму Defence City
Графіки відключень електроенергії
Зеленський розкрив деталі брехні Ірану про постачання тисяч дронів росії
Генерал США Агуто після візиту до Києва потрапив у скандал через алкоголь і секретні матеріали
Єврейські кучки перед Песахом - що це та коли вони настануть у 2026 році
Чоловік залишив передсмертне повідомлення - прокуратура розкрила деталі трагедії з вбивством дитини і самогубством під Києвом
Тейлор Свіфт і Тревіс Келсі провели ніч на "Оскарі" без публічності - деталі
Ліга чемпіонів: хто сьогодні зможе відігратися та пройти до чвертьфіналу

Київ • УНН

 • 132 перегляди

Сьогодні відбудуться матчі-відповіді Ліги чемпіонів за участі Арсенала, Реала та Манчестер Сіті.

Ліга чемпіонів: хто сьогодні зможе відігратися та пройти до чвертьфіналу

Сьогодні, 17 березня, на футбольних фанів чекає насичений вечір Ліги чемпіонів. Клуби з топових європейських ліг проведуть матчі-відповіді 1/8 фіналу, і деякі поєдинки обіцяють справжню драму після перших ігор, передає УНН.

Спортинг (Португалія) – Буде-Глімт (Норвегія)

Час: 19:45

Перша гра: 0:3 на користь Буде-Глімт Португальський клуб спробує зробити неможливе і відіграти серйозне відставання у 3 м’ячі.

Арсенал (Англія) – Баєр (Німеччина)

Час: 22:00

Перша гра: 1:1 Лондонці і німці підходять до другого поєдинку майже в рівних умовах. Цей матч обіцяє інтригу до останньої хвилини. В чемпіонаті "Арсенал" напередодні здобув перемогу і закріпився на першому місці в чемпіонаті.

Манчестер Сіті (Англія) – Реал Мадрид (Іспанія)

Час: 22:00

Перша гра: 0:3 на користь Реала Манчестер Сіті матиме надскладне завдання – відновити статус-кво після домашньої поразки. Для фанатів "містян" та "вершкових" це ключовий матч тижня. 

Челсі (Англія) – ПСЖ (Франція)

Час: 22:00

Перша гра: 2:5 на користь ПСЖ Лондонці намагатимуться переломити ситуацію, але мають серйозне відставання. Проте, все можливо, адже попри серйозну перевагу у першому матчі, французи мали зовсім невеликий коефіцієнт очікуваних голів.

Сьогоднішні матчі обіцяють бути насиченими, адже команди, які поступаються, будуть шукати свої шанси на диво. Навіть у тих парах, де перевага здається очевидною, інтрига не втрачається – у Лізі чемпіонів жодна перемога не гарантує спокійного другого матчу.

Офіційним транслятором матчів ЛЧ в Україні є медіасервіс MEGOGO. Саме через цей ресурс українці матимуть змогу дивитися матчі вище вказаного турніру.

Станіслав Кармазін

