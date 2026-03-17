Ліга чемпіонів: хто сьогодні зможе відігратися та пройти до чвертьфіналу
Київ • УНН
Сьогодні відбудуться матчі-відповіді Ліги чемпіонів за участі Арсенала, Реала та Манчестер Сіті.
Сьогодні, 17 березня, на футбольних фанів чекає насичений вечір Ліги чемпіонів. Клуби з топових європейських ліг проведуть матчі-відповіді 1/8 фіналу, і деякі поєдинки обіцяють справжню драму після перших ігор, передає УНН.
Спортинг (Португалія) – Буде-Глімт (Норвегія)
Час: 19:45
Перша гра: 0:3 на користь Буде-Глімт Португальський клуб спробує зробити неможливе і відіграти серйозне відставання у 3 м’ячі.
Арсенал (Англія) – Баєр (Німеччина)
Час: 22:00
Перша гра: 1:1 Лондонці і німці підходять до другого поєдинку майже в рівних умовах. Цей матч обіцяє інтригу до останньої хвилини. В чемпіонаті "Арсенал" напередодні здобув перемогу і закріпився на першому місці в чемпіонаті.
Манчестер Сіті (Англія) – Реал Мадрид (Іспанія)
Час: 22:00
Перша гра: 0:3 на користь Реала Манчестер Сіті матиме надскладне завдання – відновити статус-кво після домашньої поразки. Для фанатів "містян" та "вершкових" це ключовий матч тижня.
Челсі (Англія) – ПСЖ (Франція)
Час: 22:00
Перша гра: 2:5 на користь ПСЖ Лондонці намагатимуться переломити ситуацію, але мають серйозне відставання. Проте, все можливо, адже попри серйозну перевагу у першому матчі, французи мали зовсім невеликий коефіцієнт очікуваних голів.
Сьогоднішні матчі обіцяють бути насиченими, адже команди, які поступаються, будуть шукати свої шанси на диво. Навіть у тих парах, де перевага здається очевидною, інтрига не втрачається – у Лізі чемпіонів жодна перемога не гарантує спокійного другого матчу.
Офіційним транслятором матчів ЛЧ в Україні є медіасервіс MEGOGO. Саме через цей ресурс українці матимуть змогу дивитися матчі вище вказаного турніру.