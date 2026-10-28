Мбаппе отменяют в Китае — форварда удалили из симулятора eFootball, а в стране сжигают футболки француза

Японская компания Konami удалила нападающего сборной Франции и мадридского «Реала» Килиана Мбаппе из футбольного симулятора eFootball в китайской версии игры после шутки о Мао Цзэдуне. Также в Китае разгневанные болельщики сжигают футболки с фамилией нападающего, пишет УНН.

Подробности

«Недавно французский футболист Килиан Мбаппе сделал неприемлемые заявления о Китае во время публичного интервью, чем серьезно оскорбил чувства китайского народа. Мы немедленно прекратили весь рекламный контент с участием этого игрока как внутри игры, так и за ее пределами. В китайских версиях игр eFootball, eFootball online и eFootball eFootball: King of Collectibles также прекращены создание и выпуск персонажей и карточек, связанных с этим игроком», — говорится в заявлении Konami.

В компании добавили, что спорт не имеет границ, но уважение должно быть обязательным. В будущем мы опубликуем дальнейшие планы действий.

«Благодарим болельщиков за их постоянное внимание и поддержку», — добавили в компании.

Скандалу предшествовало высказывание Мбаппе о любимом меме.

Их полно. Больше всего я смеялся над тем, когда опубликовали видео «какого-то чувака», думаю, это китайский диктатор, и туда вставили мое... Я очень часто использую его с моими друзьями в сети, на PlayStation — сказал Мбаппе, после чего ему пришлось извиняться.

Мем вышел из-под контроля: в Китае обиделись на Мбаппе из-за шуток о Мао Цзэдуне

Однако после извинений со стороны Мбаппе, руководства Чемпионата Испании и мадридского «Реала» болельщики не успокоились. В сети начали появляться видео, на которых китайские болельщики выражали свою ярость другим способом: топтали его фотографии и сжигали его футболки перед камерами. Послание было четким. Никакие извинения не залечат рану, нанесенную их национальному символу.

Один из фанатов потоптался по плакатам с изображением Мбаппе, а затем повернулся к камере с гневными словами: «Я испытываю чрезвычайный гнев из-за того, что услышал в комментариях Мбаппе о Китае. Я объявляю ему строгий бойкот и никогда ему этого не прощу».

"Реал" извинился перед Китаем за шутку Мбаппе

Напомним

Нападающий сборной Франции и мадридского «Реала» Килиан Мбаппе стал лицом новой серии футбольного симулятора EA Sports FC 27, которая выйдет в сентябре.