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Мбаппе скасовують у Китаї - форварда видалили з симулятора eFootball, а в країні палять футболки француза

Київ • УНН

 • 308 перегляди

Konami прибрала Мбаппе з китайських версій eFootball після його жарту про Мао Цзедуна. Фанати палять футболки та оголошують бойкот.

Мбаппе скасовують у Китаї - форварда видалили з симулятора eFootball, а в країні палять футболки француза

Японська компанія Konami видалила форварда збірної Франції та мадридського "Реалу" Кіліана Мбаппе з футбольного симулятора eFootball у китайській версії гри після жарту про Мао Цзедуна. Також у Китаї розлючені фанати спалюють футболки з прізвищем форварда, пише УНН. 

Деталі

"Нещодавно французький футболіст Кіліан Мбаппе зробив неприйнятні заяви щодо Китаю під час публічного інтерв’ю, чим серйозно образив почуття китайського народу Ми негайно припинили весь рекламний контент за участю цього гравця як всередині гри, так і за її межами. У китайських версіях ігор eFootball, eFootball online та eFootball eFootball: King of Collectibles також припинено створення та випуск персонажів і карток, пов’язаних із цим гравцем", - йдеться у заяві Konami. 

У компанії додали, що спорт не має кордонів, але повага має бути обов’язковою. У майбутньому ми опублікуємо подальші плани дій. 

"Дякуємо вболівальникам за їхню постійну увагу та підтримку", - додали у компанії. 

Скандалу передувало висловлювання Мбаппе про улюблений мем. 

Їх повно. Той, з якого я найбільше сміявся - це коли виклали відео "якогось чувака", я думаю, це китайський диктатор, і вони туди вставили моє... Я дуже часто використовую його з моїми друзями в мережі, на PlayStation

- сказав Мбаппе, після чого йому довелося вибачатися.

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Проте, після вибачень з боку Мбаппе, керівництва Чемпіонату Іспанії та мадридського "Реалу", вболівальники не заспокоїлися. У мережі почали з’являтися відео, на яких китайські вболівальники висловлювали свою лють іншим способом: топтали його фотографії та спалювали його футболки перед камерами. Послання було чітким. Жодні вибачення не загоять рану, завдану їхньому національному символу.

Один з фанів тупнув ногами по плакатах із зображенням Мбаппе, а потім повернувся до камери з гнівними словами: "Я відчуваю надзвичайний гнів через те, що почув з коментарів Мбаппе про Китай. Я оголошую йому суворий бойкот і ніколи йому цього не пробачу".

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Нагадаємо

Форвард збірної Франції та мадридського "Реалу" Кіліан Мбаппе став обличчям нової серії футбольного симулятора EA Sports FC 27, який вийде у вересні.  

Павло Башинський

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