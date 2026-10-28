"Реал" вибачився перед Китаєм за жарт Мбаппе

Мадридський "Реал" вибачився перед китайським народом за невдалий жарт свого форварда Кіліана Мбаппе про Мао Цзедуна. Про це йдеться у заяві клубу, передає УНН.

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"Футбольний клуб "Реал Мадрид" висловлює свої вибачення китайському народу за будь-які неприємні відчуття, які могли бути спричинені нещодавніми словами нашого гравця Кіліана Мбаппе. Наш клуб глибоко поважає Китай, його історію, культуру та громадян, а також мільйони китайських уболівальників, які відчувають прихильність і захоплення до "Реал Мадрида", - йдеться у заяві клубу.

У клубі зазначили, що доєднуються до публічних вибачень Мбаппе, в яких сам гравець висловив жаль за свої слова та ще раз підкреслив свою повагу до китайського народу.

"Реал Мадрид" ще раз підтверджує свою відданість цінностям поваги, співіснування та взаєморозуміння між культурами, а також висловлює бажання й надалі зміцнювати узи дружби та прихильності, що єднають клуб із Китаєм та його громадянами", - додали у клубі.

У середу, 28 жовтня, представник Китаю Го Цзякунь під час брифінгу, відповідаючи на питання, як Китай ставить до вибачень Мбаппе, заявив: "Ми цінуємо вибачення, принесені причетними сторонами".

Нагадаємо

Невдалий жарт капітана збірної Франції та форварда мадридського "Реала" Кіліана Мбаппе коштував йому рекламних угод у Китаї та спричинив дипломатичну кризу у футбольному світі. Сказана фраза про мем із Мао Цзедуном обурила Пекін, через що вибачатися довелося не лише самому футболісту, а й керівництву всієї іспанської Ла Ліги.

Офіційна газета правлячої Комуністичної партії Китаю попередила, що світові знаменитості ризикують втратити свою комерційну привабливість у країні, якщо образять місцеву аудиторію. Це сталося на тлі того, як зростаюча негативна реакція на французьку футбольну зірку Кіліана Мбаппе чинить тиск на його партнерські відносини з брендами.