"Реал" извинился перед Китаем за шутку Мбаппе

Мадридский "Реал" извинился перед китайским народом за неудачную шутку своего форварда Килиана Мбаппе о Мао Цзэдуне. Об этом говорится в заявлении клуба, передает УНН.

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"Футбольный клуб "Реал Мадрид" приносит свои извинения китайскому народу за любые неприятные ощущения, которые могли быть вызваны недавними словами нашего игрока Килиана Мбаппе. Наш клуб глубоко уважает Китай, его историю, культуру и граждан, а также миллионы китайских болельщиков, которые испытывают привязанность и восхищение к "Реал Мадриду", — говорится в заявлении клуба.

В клубе отметили, что присоединяются к публичным извинениям Мбаппе, в которых сам игрок выразил сожаление по поводу своих слов и еще раз подчеркнул свое уважение к китайскому народу.

"Реал Мадрид" еще раз подтверждает свою приверженность ценностям уважения, сосуществования и взаимопонимания между культурами, а также выражает желание и впредь укреплять узы дружбы и привязанности, которые объединяют клуб с Китаем и его гражданами", — добавили в клубе.

В среду, 28 октября, представитель Китая Го Цзякунь во время брифинга, отвечая на вопрос, как Китай относится к извинениям Мбаппе, заявил: "Мы ценим извинения, принесенные причастными сторонами".

Напомним

Неудачная шутка капитана сборной Франции и форварда мадридского "Реала" Килиана Мбаппе стоила ему рекламных соглашений в Китае и вызвала дипломатический кризис в футбольном мире. Произнесенная фраза о меме с Мао Цзэдуном возмутила Пекин, из-за чего извиняться пришлось не только самому футболисту, но и руководству всей испанской Ла Лиги.

Официальная газета правящей Коммунистической партии Китая предупредила, что мировые знаменитости рискуют потерять свою коммерческую привлекательность в стране, если оскорбят местную аудиторию. Это произошло на фоне того, как растущая негативная реакция на французскую футбольную звезду Килиана Мбаппе оказывает давление на его партнерские отношения с брендами.