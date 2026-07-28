Роберто Манчини во второй раз возглавит сборную Италии по футболу - инсайдер
Киев • УНН
Итальянский тренер Роберто Манчини согласился стать новым главным тренером сборной Италии. Он уже работал на этой должности с 2018 по 2023 год, выиграв Евро-2020.
Итальянский тренер Роберто Манчини во второй раз возглавит сборную Италии по футболу. Тренер уже работал во главе Италии, с которой победил на Евро-2020. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо, передает УНН.
Роберто Манчини согласился стать новым главным тренером сборной Италии. Новый проект начнется после того, как президент Малаго остановил подписание контракта с Пирло из-за его сотрудничества с российскими брендами
Дополнение
Недавно стало известно, что испанский специалист Пеп Гвардиола отказался возглавить сборную Италии из-за того, что хочет посвятить время семье. Итальянская федерация футбола ведет переговоры с Андреа Пирло и уже достигла устного согласия.
Однако, по данным СМИ, Итальянская федерация футбола отказалась от назначения Пирло после критики из-за его сотрудничества с российской букмекерской компанией Fonbet.
В свое время Пирло, как тренер, возглавлял "Ювентус", с которым завоевал Кубок и Суперкубок Италии, а также занимал пост главного тренера "Сампдории" и турецкого "Карагюмрюк".
Кроме того, Пирло в этом году посещал вместе с Марко Матерацци Суперфинал Кубка России на стадионе "Лужники".
Роберто Манчини уже возглавлял сборную Италии с 2018 по 2023 год. На посту главного тренера Манчини выиграл Чемпионат Европы-2020, а также дважды становился бронзовым призером Лиги наций.
В августе 2023 года Манчини покинул сборную из-за разногласий с президентом Федерации футбола Италии Габриэле Гравиной по вопросу формирования тренерского штаба команды.
Последним местом работы Манчини был катарский "Аль-Садд", который он возглавлял с 2025 по 2026 год.
Напомним
Бывший главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан был подтвержден новым главным тренером сборной Франции.