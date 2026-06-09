"Реал Мадрид" объявил об увольнении Арбелоа с поста главного тренера

Мадридский "Реал", за который выступает Андрей Лунин, объявил об уходе Альваро Арбелоа с поста главного тренера. Испанец возглавлял команду с января после увольнения Хаби Алонсо. Об этом говорится в заявлении королевского клуба, передает УНН.

Детали

"Реал Мадрид" и Альваро Арбелоа достигли договоренности о завершении его работы на посту главного тренера первой команды. "Реал Мадрид" очень благодарен Альваро Арбелоа, который на протяжении всего своего пребывания в клубе, начиная с момента прихода в нашу молодежную команду, всегда демонстрировал лояльность, преданность и профессионализм. Его фигура является образцом ценностей нашего клуба - говорится в заявлении клуба.

В клубе пожелали Арбелоа и всей его семье "много счастья на этом новом этапе их жизни".

Дополнение

В январе мадридский "Реал", за который выступает украинский голкипер Андрей Лунин, объявил об увольнении Хаби Алонсо с поста главного тренера после поражения в Суперкубке Испании против каталонской "Барселоны". Королевский клуб возглавил другой бывший футболист "сливочных" — Альваро Арбелоа.

Под руководством Арбелоа королевский клуб провел 28 матчей, в которых одержал 18 побед, 2 ничьи и 8 поражений, в частности в четвертьфинале Лиги чемпионов против "Баварии".

Отметим, что в этом году состоялись выборы президента "Реала", победу в которых одержал действующий глава клуба Флорентино Перес.

В предвыборной программе он пообещал вернуть на "Сантьяго Бернабеу" Жозе Моуринью. Кроме того, Перес анонсировал 150-миллионный трансфер суперзвезды и подписание двух надежных центральных защитников.

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