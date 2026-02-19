«Реал» сделал заявление после расистского инцидента с Винисиусом в Лиге чемпионов

На днях в рамках плей-офф этапа ЛЧ мадридский "Реал" на выезде победил лиссабонскую "Бенфику" со счетом 0:1. Интересно, что эта игра запомнилась не только благодаря ярким моментам и ожесточенному противостоянию игроков, но и из-за расистского скандала вокруг нападающего "Реала" Винисиуса Жуниора. На основном ресурсе мадридского клуба уже отреагировали на этот инцидент. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальное заявление клуба.

Итак, в мадридской команде подчеркнули, что активно сотрудничают с расследованием, начатым европейским футбольным союзом после неприемлемых проявлений расизма во время поединка. Также в клубе поблагодарили футбольное сообщество за поддержку бразильского вингера Винисиуса Жуниора, который стал объектом оскорблений.

В "Реале" подчеркнули, что и в дальнейшем будут работать вместе с футбольными институтами для борьбы с расизмом, насилием и проявлениями ненависти как в спорте, так и в обществе в целом.

Дополнение

инцидент произошел сразу после того, как Винисиус забил в ворота португальцев гол на 50-й минуте. Спортсмен после эмоционального празднования имел перепалку с аргентинским игроком "орлов" Джанлукой Престианни.

