«Реал» сделал заявление после расистского инцидента с Винисиусом в Лиге чемпионов

$43.290.03
51.260.09
ukenru
Эксклюзив
15:01 • 4734 просмотра
Украина подтвердила участие в Паралимпиаде-2026 и опровергла бойкот Игр
Эксклюзив
14:46 • 8036 просмотра
США против Ирана: будет ли большая война на Ближнем Востоке и что выгодно Украине
14:37 • 7788 просмотра
В Украине меняют подход к пассажирским поездам - хотят сохранить цены билетов "доступными"
Эксклюзив
13:31 • 15694 просмотра
Топ действенных советов, как улучшить отношения с партнером
Эксклюзив
12:37 • 14377 просмотра
Резонансное интервью Залужного: эксперт объяснил, можно ли считать, что в Украине стартовала предвыборная кампания
Эксклюзив
11:28 • 24495 просмотра
Снести или компенсировать стоимость: может ли община Одессы отобрать землю у скандальной клиники Odrex?
19 февраля, 09:20 • 24260 просмотра
"Отравления" нардепов не связаны с питанием в столовой, обнаружили норовирус - аппарат ВР
19 февраля, 09:12 • 24606 просмотра
Дроны СБУ поразили нефтебазу "Великолукская" в псковской области рф - источник
Эксклюзив
19 февраля, 07:36 • 23719 просмотра
Ямы на дорогах: почему со снегом исчезает и асфальт и куда обращаться в случае повреждения авто
19 февраля, 07:02 • 18239 просмотра
"Они всегда забывают, что мы не россия": Зеленский раскрыл условия проведения выборов в Украине
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−4°
2.3м/с
77%
748мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Масштабную наркосеть накрыли в рамках спецоперации "Рубикон", 104 задержанных в Украине и за рубежом - Генпрокурор КравченкоVideo19 февраля, 08:18 • 17518 просмотра
Лед тронулся: борьба с давлением на бизнес сдвинулась с мертвой точки, но заказные дела еще никуда не исчезли11:15 • 21744 просмотра
Культовый Mustang "Eleanor" из фильма "Угнать за 60 секунд" выставили на аукционPhoto12:06 • 16147 просмотра
Китайская стримерша потеряла 140 тыс. фолловеров из-за сбоя бьюти-фильтра12:42 • 11010 просмотра
Самые чувствительные и уязвимые: что нужно знать о знаке зодиака Рыбы14:22 • 8040 просмотра
публикации
Самые чувствительные и уязвимые: что нужно знать о знаке зодиака Рыбы14:22 • 8182 просмотра
Топ действенных советов, как улучшить отношения с партнером
Эксклюзив
13:31 • 15700 просмотра
Снести или компенсировать стоимость: может ли община Одессы отобрать землю у скандальной клиники Odrex?
Эксклюзив
11:28 • 24501 просмотра
Лед тронулся: борьба с давлением на бизнес сдвинулась с мертвой точки, но заказные дела еще никуда не исчезли11:15 • 21813 просмотра
Рамадан 2026: священный месяц поста, молитвы и духовного обновления18 февраля, 17:10 • 40190 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Блогеры
Джеффри Эпштейн
Карл III
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Село
Одесса
Реклама
УНН Lite
Китайская стримерша потеряла 140 тыс. фолловеров из-за сбоя бьюти-фильтра12:42 • 11062 просмотра
Культовый Mustang "Eleanor" из фильма "Угнать за 60 секунд" выставили на аукционPhoto12:06 • 16205 просмотра
Алексис из "Династии" трогательно поздравила на 32 года младшего возлюбленного с годовщиной бракаVideo18 февраля, 19:06 • 23128 просмотра
Шайа ЛаБаф устроил драку на Марди Гра с медиками, арестом и танцами во Французском кварталеPhoto18 февраля, 12:23 • 31136 просмотра
Звезда сериала "Бумажный дом" Урсула Корберо впервые стала мамойPhoto18 февраля, 11:16 • 32217 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Фильм
YouTube

«Реал» сделал заявление после расистского инцидента с Винисиусом в Лиге чемпионов

Киев • УНН

 • 130 просмотра

Мадридский «Реал» сотрудничает с расследованием УЕФА по поводу расистских проявлений против Винисиуса Жуниора. Клуб поблагодарил за поддержку и обещает бороться с расизмом в спорте.

«Реал» сделал заявление после расистского инцидента с Винисиусом в Лиге чемпионов

На днях в рамках плей-офф этапа ЛЧ мадридский "Реал" на выезде победил лиссабонскую "Бенфику" со счетом 0:1. Интересно, что эта игра запомнилась не только благодаря ярким моментам и ожесточенному противостоянию игроков, но и из-за расистского скандала вокруг нападающего "Реала" Винисиуса Жуниора. На основном ресурсе мадридского клуба уже отреагировали на этот инцидент. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальное заявление клуба.

Итак, в мадридской команде подчеркнули, что активно сотрудничают с расследованием, начатым европейским футбольным союзом после неприемлемых проявлений расизма во время поединка. Также в клубе поблагодарили футбольное сообщество за поддержку бразильского вингера Винисиуса Жуниора, который стал объектом оскорблений.

В "Реале" подчеркнули, что и в дальнейшем будут работать вместе с футбольными институтами для борьбы с расизмом, насилием и проявлениями ненависти как в спорте, так и в обществе в целом.

Дополнение

инцидент произошел сразу после того, как Винисиус забил в ворота португальцев гол на 50-й минуте. Спортсмен после эмоционального празднования имел перепалку с аргентинским игроком "орлов" Джанлукой Престианни.

Зеленский назвал «грязным» и «ужасным» решение о допуске россиян и белорусов на Паралимпиаду18.02.26, 20:52 • 4304 просмотра

Станислав Кармазин

Спорт
Столкновения
Реал Мадрид
УЕФА