Реал зробив заяву після расистського інциденту з Вінісіусом у Лізі чемпіонів

$43.290.03
51.260.09
ukenru
Ексклюзив
15:01 • 4904 перегляди
Україна підтвердила участь на Паралімпіаді-2026 і спростувала бойкот Ігор
Ексклюзив
14:46 • 8340 перегляди
США проти Ірану: чи буде велика війна на Близькому Сході і що вигідно Україні
14:37 • 8010 перегляди
В Україні змінюють підхід до пасажирських поїздів - хочуть зберегти ціни квитків "доступними"
Ексклюзив
13:31 • 15906 перегляди
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Ексклюзив
12:37 • 14461 перегляди
Резонансне інтерв’ю Залужного: експерт пояснив, чи можна вважати, що в Україні стартувала передвиборча кампанія
Ексклюзив
11:28 • 24635 перегляди
Знести чи компенсувати вартість: чи може громада Одеси відібрати землю у скандальної клініки Odrex?
19 лютого, 09:20 • 24291 перегляди
"Отруєння" нардепів не пов'язані з харчуванням у їдальні, виявили норовірус - апарат ВР
19 лютого, 09:12 • 24626 перегляди
Дрони СБУ вразили нафтобазу "Великолукська" у псковській області рф - джерело
Ексклюзив
19 лютого, 07:36 • 23743 перегляди
Ями на дорогах: чому зі снігом зникає і асфальт та куди звертатись у разі пошкодження авто
19 лютого, 07:02 • 18247 перегляди
"Вони завжди забувають, що ми не росія": Зеленський розкрив умови проведення виборів в Україні
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−4°
2.3м/с
77%
748мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Масштабну наркомережу накрили в межах спецоперації "Рубікон", 104 затриманих в Україні та за кордоном - Генпрокурор КравченкоVideo19 лютого, 08:18 • 17518 перегляди
Крига скресла: боротьба з тиском на бізнес зрушила з мертвої точки, але замовні справи ще нікуди не зникли11:15 • 21743 перегляди
Культовий Mustang "Eleanor" з фільму "Викрасти за 60 секунд" виставили на аукціонPhoto12:06 • 16147 перегляди
Китайська стрімерка втратила 140 тис. фоловерів через збій б'юті-фільтру12:42 • 11010 перегляди
Найчуттєвіші і найвразливіші: що потрібно знати про знак зодіаку Риби14:22 • 8038 перегляди
Публікації
Найчуттєвіші і найвразливіші: що потрібно знати про знак зодіаку Риби14:22 • 8552 перегляди
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Ексклюзив
13:31 • 15908 перегляди
Знести чи компенсувати вартість: чи може громада Одеси відібрати землю у скандальної клініки Odrex?
Ексклюзив
11:28 • 24636 перегляди
Крига скресла: боротьба з тиском на бізнес зрушила з мертвої точки, але замовні справи ще нікуди не зникли11:15 • 21988 перегляди
Рамадан 2026: священний місяць посту, молитви та духовного оновлення18 лютого, 17:10 • 40282 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Віктор Орбан
Блогери
Джей Ді Венс
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Одеса
Державний кордон України
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Китайська стрімерка втратила 140 тис. фоловерів через збій б'юті-фільтру12:42 • 11229 перегляди
Культовий Mustang "Eleanor" з фільму "Викрасти за 60 секунд" виставили на аукціонPhoto12:06 • 16367 перегляди
Алексіс із "Династії" зворушливо привітала на 32 роки молодшого коханого з річницею шлюбуVideo18 лютого, 19:06 • 23197 перегляди
Шайа ЛаБаф влаштував бійку на Марді Гра з медиками, арештом і танцями у Французькому кварталіPhoto18 лютого, 12:23 • 31198 перегляди
Зірка серіалу "Паперовий будинок" Урсула Корберо вперше стала мамоюPhoto18 лютого, 11:16 • 32271 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Фільм
YouTube

Реал зробив заяву після расистського інциденту з Вінісіусом у Лізі чемпіонів

Київ • УНН

 • 192 перегляди

Мадридський "Реал" співпрацює з розслідуванням УЄФА щодо расистських проявів проти Вінісіуса Жуніора. Клуб подякував за підтримку та обіцяє боротися з расизмом у спорті.

Реал зробив заяву після расистського інциденту з Вінісіусом у Лізі чемпіонів

Днями в рамках плей-оф етапу ЛЧ мадридський "Реал" на виїзді переміг лісабонську "Бенфіку" з рахунком 0:1. Цікаво, що ця гра запам’яталася не лише завдяки яскравим моментам та запеклому протистоянню гравців, а й через расистський скандал довкола нападника "Реала" Вінісіуса Жуніора. На основному ресурсі мадридського клубу вже відреагували на цей інцидент. Про це повідомляє УНН з посиланням на офіційну заяву клубу.

Отож, у мадридській команді наголосили, що активно співпрацюють із розслідуванням, розпочатим європейським футбольним союзом після неприйнятних проявів расизму під час поєдинку. Також у клубі подякували футбольній спільноті за підтримку бразильського вінгера Вінісуса Жуніора, який став об’єктом образ.

У "Реалі" підкреслили, що й надалі працюватимуть разом із футбольними інституціями для боротьби з расизмом, насильством і проявами ненависті як у спорті, так і в суспільстві загалом.

Доповнення

інцидент стався відразу після того, як Вінісіус забив у ворота португальців гол на 50-ій хвилині. Спортсмен після емоційного святкування мав перепалку з аргентинським гравцем "орлів" Джанлукою Престіанні.

Зеленський назвав "брудним" та "жахливим" рішення про допуск росіян та білорусів на Паралімпіаду18.02.26, 20:52 • 4310 переглядiв

Станіслав Кармазін

Спорт
Сутички
Реал Мадрид
УЄФА