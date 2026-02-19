Реал зробив заяву після расистського інциденту з Вінісіусом у Лізі чемпіонів

Днями в рамках плей-оф етапу ЛЧ мадридський "Реал" на виїзді переміг лісабонську "Бенфіку" з рахунком 0:1. Цікаво, що ця гра запам’яталася не лише завдяки яскравим моментам та запеклому протистоянню гравців, а й через расистський скандал довкола нападника "Реала" Вінісіуса Жуніора. На основному ресурсі мадридського клубу вже відреагували на цей інцидент. Про це повідомляє УНН з посиланням на офіційну заяву клубу.

Отож, у мадридській команді наголосили, що активно співпрацюють із розслідуванням, розпочатим європейським футбольним союзом після неприйнятних проявів расизму під час поєдинку. Також у клубі подякували футбольній спільноті за підтримку бразильського вінгера Вінісуса Жуніора, який став об’єктом образ.

У "Реалі" підкреслили, що й надалі працюватимуть разом із футбольними інституціями для боротьби з расизмом, насильством і проявами ненависті як у спорті, так і в суспільстві загалом.

Доповнення

інцидент стався відразу після того, як Вінісіус забив у ворота португальців гол на 50-ій хвилині. Спортсмен після емоційного святкування мав перепалку з аргентинським гравцем "орлів" Джанлукою Престіанні.

