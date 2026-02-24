$43.300.02
Генеральная Ассамблея ООН поддержала резолюцию Украины о прочном мире
Эксклюзив
16:08 • 5530 просмотра
Врач-вирусолог объяснила, что на самом деле влияет на распространение гриппа и ОРВИ
15:23 • 10389 просмотра
Лидеры G7 сделали заявление к годовщине вторжения рф - подтвердили поддержку Украины и усилий Трампа по мирному процессу
14:55 • 11761 просмотра
Зеленский назначил нового главного переговорщика по вступлению в ЕС
14:05 • 11860 просмотра
Рада разрешила повышать зарплаты работникам внешкольного образования
Эксклюзив
12:55 • 19813 просмотра
Ответственность не только на врачах, но и на руководителях клиник: как "Дело Odrex" может изменить медицинскую систему
24 февраля, 12:04 • 13011 просмотра
Генштаб подтвердил поражение МТС "Рубикона" и других объектов оккупантов, в том числе с помощью ATACMS
Эксклюзив
24 февраля, 09:05 • 31301 просмотра
Действительно ли изменение погоды влияет на здоровье человека – комментарий врача
24 февраля, 08:57 • 21125 просмотра
Украина готова действовать конструктивно на фоне спора по "Дружбе" с Венгрией, есть реалистичные решения - глава МИД
24 февраля, 08:32 • 19078 просмотра
Европейские лидеры направили послания поддержки Украине в годовщину вторжения рф - что в заявлениях
Олимпиакос – Байер; Интер – Буде-Глимт: расписание всех матчей Лиги чемпионов 24 февраля

Киев • УНН

 • 214 просмотра

24 февраля состоятся ответные матчи плей-офф Лиги чемпионов УЕФА, где 8 клубов будут бороться за выход в 1/8 турнира. Трансляции доступны на MEGOGO, большинство игр в 22:00.

Олимпиакос – Байер; Интер – Буде-Глимт: расписание всех матчей Лиги чемпионов 24 февраля

Ответные матчи стадии плей-офф Лиги чемпионов УЕФА продолжаются, и ценители футбола 24 февраля смогут узнать, кто же из команд сможет квалифицироваться в этап 1/8 турнира, передает УНН.

Детали

В частности, 24 февраля за путевку в следующий этап будут соревноваться 8 клубов. Далее квалифицируются 4 команды, а остальные 4 – вылетят из кубка. Стоит отметить, что все матчи можно посмотреть на медиасервисе MEGOGO. 3 игры будут транслироваться в 22:00, а матч Атлетико – Брюгге в 19:45.

Расписание всех матчей ЛЧ 24 февраля:

"Атлетико" – "Брюгге"

"Интер" – "Буде-Глимт"

"Байер" – "Олимпиакос"

"Ньюкасл" – "Карабах"

Добавим, что реальные шансы на продолжение борьбы после завершения первых матчей имеют почти все команды, кроме "Карабаха". Азербайджанцы в первой игре уступили Ньюкаслу со счетом 6:1 и теперь их перспективы в ответном матче кажутся лишь сугубо математическими. В других поединках не все так однозначно.

В частности, мадридский "Атлетико" и бельгийский "Брюгге" расписали феерическую мировую 3:3, а потому судьба путевки в плей-офф вызывает чрезвычайную интригу. В конце концов, это один из тех матчей, который с высокой долей вероятности может затянуться и перейти в овертаймы, а возможно, и в серию пенальти.

Миланский "Интер" сенсационно уступил норвежцам в первом матче (3:1). Следовательно, теперь итальянцам нужно выигрывать у "Буде-Глимт" минимум в два мяча для того, чтобы хотя бы перевести матч в овертайм.

Греческий "Олимпиакос" не теряет шансов на выход в следующую стадию турнира, однако им нужно будет отыграть у "фармацевтов" минимум 2 гола, ведь первую игру "Байер" выиграл со счетом 2:0.

Напомним, ранее мы писали о том, как мадридский "Реал" отреагировал на расистский скандал с Винисиусом Жуниором, который произошел во время матча с лиссабонской "Бенфикой".

Абсолютный рекорд УПЛ: что сделал Лассина Траоре в матче с "Карпатами", чтобы войти в историю23.02.26, 14:42 • 3058 просмотров

