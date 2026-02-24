Олимпиакос – Байер; Интер – Буде-Глимт: расписание всех матчей Лиги чемпионов 24 февраля

Ответные матчи стадии плей-офф Лиги чемпионов УЕФА продолжаются, и ценители футбола 24 февраля смогут узнать, кто же из команд сможет квалифицироваться в этап 1/8 турнира, передает УНН.

Детали

В частности, 24 февраля за путевку в следующий этап будут соревноваться 8 клубов. Далее квалифицируются 4 команды, а остальные 4 – вылетят из кубка. Стоит отметить, что все матчи можно посмотреть на медиасервисе MEGOGO. 3 игры будут транслироваться в 22:00, а матч Атлетико – Брюгге в 19:45.

Расписание всех матчей ЛЧ 24 февраля:

"Атлетико" – "Брюгге"

"Интер" – "Буде-Глимт"

"Байер" – "Олимпиакос"

"Ньюкасл" – "Карабах"

Добавим, что реальные шансы на продолжение борьбы после завершения первых матчей имеют почти все команды, кроме "Карабаха". Азербайджанцы в первой игре уступили Ньюкаслу со счетом 6:1 и теперь их перспективы в ответном матче кажутся лишь сугубо математическими. В других поединках не все так однозначно.

В частности, мадридский "Атлетико" и бельгийский "Брюгге" расписали феерическую мировую 3:3, а потому судьба путевки в плей-офф вызывает чрезвычайную интригу. В конце концов, это один из тех матчей, который с высокой долей вероятности может затянуться и перейти в овертаймы, а возможно, и в серию пенальти.

Миланский "Интер" сенсационно уступил норвежцам в первом матче (3:1). Следовательно, теперь итальянцам нужно выигрывать у "Буде-Глимт" минимум в два мяча для того, чтобы хотя бы перевести матч в овертайм.

Греческий "Олимпиакос" не теряет шансов на выход в следующую стадию турнира, однако им нужно будет отыграть у "фармацевтов" минимум 2 гола, ведь первую игру "Байер" выиграл со счетом 2:0.

