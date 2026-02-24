Олімпіакос – Байєр; Інтер – Буде-Глімт: розклад всіх матчів Ліги чемпіонів 24 лютого
24 лютого відбудуться матчі-відповіді плей-офф Ліги чемпіонів УЄФА, де 8 клубів боротимуться за вихід до 1/8 турніру. Трансляції доступні на MEGOGO, з більшістю ігор о 22:00.
Матчі-відповіді стадії плей-офф Ліга чемпіонів УЄФА продовжуються, і поціновувачі футболу 24 лютого матимуть можливість дізнатися, хто ж із команд зможе кваліфікуватися до етапу 1/8 турніру, передає УНН.
Зокрема, 24 лютого за путівку до наступного етапу будуть змагатися 8 клубів. Далі кваліфікуються 4 команди, а решта 4 – вилетять з кубка. Варто зазначити, що всі матчі можна подивитися на медіасервісі MEGOGO. 3 гри будуть транслюватися о 22:00, а матч Атлетіко – Брюгге о 19:45.
Розклад всіх матчів ЛЧ 24 лютого:
"Атлетіко" – "Брюгге"
"Інтер" – "Буде-Глімт"
"Байєр" – "Олімпіакос"
"Ньюкасл" – "Карабах"
Додамо, що реальні шанси на продовження боротьби після завершення перших матчів мають майже всі команди, окрім "Карабаха". Азербайджанці у першій грі поступилися Ньюкаслу з рахунком 6:1 і тепер їхні перспективи у матчі-відповіді видаються лише суто математичними. У інших поєдинках не все так однозначно.
Зокрема, мадридський "Атлетіко" та бельгійський "Брюгге" розписали феєричну мирову 3:3, а відтак доля путівки до плей-офф викликає надзвичайну інтригу. Зрештою, це один із тих матчів, який з високою долею імовірності може затягнутися і перейти до овер-таймів, а можливо, і до серії пенальті.
Міланський "Інтер" сенсаційно поступився норвежцям у першому матчі (3:1). Відтак, тепер італійцям потрібно вигравати у "Буде-Глімт" мінімум у два м’ячі задля того, щоб хоча би перевести матч у овер-тайм.
Грецький "Олімпіякос" не втрачає шансів на вихід у наступну стадію турніру, проте їм потрібно буде відквитати у "фармацевтів" мінімум 2 голи, адже першу гру "Байєр" виграв з рахунком 2:0.
