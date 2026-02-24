Олімпіакос – Байєр; Інтер – Буде-Глімт: розклад всіх матчів Ліги чемпіонів 24 лютого

$43.300.02
Генеральна Асамблея ООН підтримала резолюцію України про тривалий мирPhoto
Ексклюзив
16:08 • 5120 перегляди
Лікар-вірусолог пояснила, що насправді впливає на поширення грипу та ГРВІ
15:23 • 10166 перегляди
Лідери G7 зробили заяву до роковин вторгнення рф - підтвердили підтримку України та зусиль Трампа щодо мирного процесу
14:55 • 11562 перегляди
Зеленський призначив нового головного перемовника щодо вступу до ЄС
14:05 • 11729 перегляди
Рада дозволила підвищувати зарплати працівникам позашкільної освіти
Ексклюзив
12:55 • 19607 перегляди
Відповідальність не тільки на лікарях, а й на керівниках клінік: як "Справа Odrex" може змінити медичну систему
12:04 • 12942 перегляди
Генштаб підтвердив ураження МТЗ "Рубікону" та інших об'єктів окупантів, у тому числі за допомогою ATACMS
Ексклюзив
24 лютого, 09:05 • 31153 перегляди
Чи справді зміна погоди впливає на здоров’я людини - коментар лікаря
24 лютого, 08:57 • 21103 перегляди
Україна готова діяти конструктивно на тлі спору щодо "Дружби" з Угорщиною, є реалістичні рішення - голова МЗС
24 лютого, 08:32 • 19067 перегляди
Європейські лідери надіслали меседжі підтримки Україні у річницю вторгнення рф - що у заявахPhoto
Федоров озвучив "план війни" та назвав три цілі МіноборониVideo24 лютого, 09:17 • 16906 перегляди
МЗС оприлюднило заяву до роковин повномасштабного вторгнення рф в Україну24 лютого, 09:24 • 4244 перегляди
Британія оголосила про найбільший пакет санкцій проти рф - до 300 нових обмежень24 лютого, 09:44 • 22002 перегляди
Ексдружина Остапчука розповіла про знущання у шлюбі - нинішня обраниця погрожує судомPhoto12:26 • 13443 перегляди
Софія Ротару зворушила постом на 4-ті роковини великого вторгнення в УкраїнуPhoto14:59 • 5818 перегляди
Відповідальність не тільки на лікарях, а й на керівниках клінік: як "Справа Odrex" може змінити медичну систему
Ексклюзив
12:55 • 19615 перегляди
Чи справді зміна погоди впливає на здоров’я людини - коментар лікаря
Ексклюзив
24 лютого, 09:05 • 31158 перегляди
Заміщення мобілізованих працівників та тиск правоохоронців: у Торгово-промисловій палаті розповіли про основні проблеми бізнесу23 лютого, 14:00 • 49716 перегляди
“Скарги на клініку Odrex не закінчуються”,– активісти руху StopOdrex заявляють про масові звернення пацієнтів
Ексклюзив
23 лютого, 13:20 • 68637 перегляди
Для ефективної роботи Defence City необхідна синергія держави і виробників зброї - експерт
Ексклюзив
23 лютого, 13:02 • 71583 перегляди
Повернення після тиші: Дан Балан дивує новим образомVideo16:37 • 2810 перегляди
Софія Ротару зворушила постом на 4-ті роковини великого вторгнення в УкраїнуPhoto14:59 • 5844 перегляди
Ексдружина Остапчука розповіла про знущання у шлюбі - нинішня обраниця погрожує судомPhoto12:26 • 13469 перегляди
Селена Гомес показала спокусливу фігуру у купальнику на розкішному відпочинкуPhoto23 лютого, 21:02 • 26456 перегляди
Ольга Сумська розкрила вартість свого "луку" та висловилась про майбутнє 60-річчяVideo23 лютого, 20:42 • 24168 перегляди
Олімпіакос – Байєр; Інтер – Буде-Глімт: розклад всіх матчів Ліги чемпіонів 24 лютого

Київ • УНН

 • 62 перегляди

24 лютого відбудуться матчі-відповіді плей-офф Ліги чемпіонів УЄФА, де 8 клубів боротимуться за вихід до 1/8 турніру. Трансляції доступні на MEGOGO, з більшістю ігор о 22:00.

Олімпіакос – Байєр; Інтер – Буде-Глімт: розклад всіх матчів Ліги чемпіонів 24 лютого

Матчі-відповіді стадії плей-офф Ліга чемпіонів УЄФА продовжуються, і поціновувачі футболу 24 лютого матимуть можливість дізнатися, хто ж із команд зможе кваліфікуватися до етапу 1/8 турніру, передає УНН.

Деталі

Зокрема, 24 лютого за путівку до наступного етапу будуть змагатися 8 клубів. Далі кваліфікуються 4 команди, а решта 4 – вилетять з кубка.  Варто зазначити, що всі матчі можна подивитися на медіасервісі MEGOGO. 3 гри будуть транслюватися о 22:00, а матч Атлетіко – Брюгге о 19:45.

Розклад всіх матчів ЛЧ 24 лютого:

"Атлетіко" – "Брюгге"

"Інтер" – "Буде-Глімт"

"Байєр" – "Олімпіакос"

"Ньюкасл" – "Карабах"

Додамо, що реальні шанси на продовження боротьби після завершення перших матчів мають майже всі команди, окрім "Карабаха". Азербайджанці у першій грі поступилися Ньюкаслу з рахунком 6:1 і тепер їхні перспективи у матчі-відповіді видаються лише суто математичними. У інших поєдинках не все так однозначно.

Зокрема, мадридський "Атлетіко" та бельгійський "Брюгге" розписали феєричну мирову 3:3, а відтак доля путівки до плей-офф викликає надзвичайну інтригу. Зрештою, це один із тих матчів, який з високою долею імовірності може затягнутися і перейти до овер-таймів, а можливо, і до серії пенальті.

Міланський "Інтер" сенсаційно поступився норвежцям у першому матчі (3:1). Відтак, тепер італійцям потрібно вигравати у "Буде-Глімт" мінімум у два м’ячі задля того, щоб хоча би перевести матч у овер-тайм.

Грецький "Олімпіякос" не втрачає шансів на вихід у наступну стадію турніру, проте їм потрібно буде відквитати у "фармацевтів" мінімум 2 голи, адже першу гру "Байєр" виграв з рахунком 2:0.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як мадридський "Реал" відреагував на расистський скандал з Вінісусом Жуніором, який стався під час матчу з лісабонською "Бенфікою".

Абсолютний рекорд УПЛ: що зробив Лассіна Траоре у матчі з "Карпатами", щоб увійти в історію23.02.26, 14:42 • 3058 переглядiв

Станіслав Кармазін

Спорт
Дарниця (фармацевтична компанія)
Реал Мадрид
УЄФА
Азербайджан
Мілан
Норвегія
Греція
Мадрид
Лісабон