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Зидан официально стал главным тренером сборной Франции

Киев • УНН

 • 12906 просмотра

Зинедин Зидан стал новым главным тренером сборной Франции, заменив Дидье Дешама, который завершил 14-летнее пребывание на посту после вылета на чемпионате мира 2026 года. Зидан подпишет контракт, который позволит ему провести страну через квалификации Чемпионата мира 2030 года.

Зидан официально стал главным тренером сборной Франции

Бывший главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан был утвержден новым главным тренером сборной Франции, о чем сообщили в сборной Франции по футболу во вторник, пишет УНН.

Зинедин Зидан, новый тренер сборной Франции

- указали в сборной Франции по футболу.

Детали

Как отмечает BBC Sport, Дидье Дешам, тренер с самым большим стажем в сборной Франции, завершил свое 14-летнее пребывание на посту главного тренера после вылета сборной после поражения от Испании в полуфинале чемпионата мира 2026 года.

Зидан, победитель чемпионата мира со сборной Франции 1998 года, покинул команду после того, как во второй раз покинул "Реал" на посту главного тренера в 2021 году.

54-летний футболист, которого считают величайшим игроком Франции, подпишет контракт, который позволит ему провести страну через квалификации чемпионата мира 2030 года.

После назначения он сказал, что для него "большая гордость" возглавлять сборную Франции после того, как она заняла четвертое место на чемпионате мира.

"Я часто говорил: нет ничего лучше сборной Франции. Поэтому это радость и, очевидно, большая гордость стать менеджером этой сборной Франции", – добавил он.

"Это также ответственность. Я хочу поблагодарить президента [Федерации футбола Франции] Филиппа Диалло, исполнительный комитет и Федерацию футбола Франции за их доверие и отметить 14 лет службы Дидье и его штаба. Сегодня я также хочу выразить особую благодарность всем моим тренерам. Понятно, у меня большие амбиции относительно сборной Франции", - отметил Зидан.

Дешам вывел сборную Франции в три крупных финала за свое 14-летнее правление, помог стране одержать вторую победу на чемпионате мира с победой в 2018 году.

Первым соревновательным матчем Зидана на посту тренера будет поездка в Турцию в Лиге наций 25 сентября.

Дополнение

BBC Sport называет одним из самых скандальных моментов в истории чемпионатов мира, когда капитан сборной Франции Зинедин Зидан ударил головой в грудь итальянца Марко Матерацци во время финала чемпионата мира 2006 года в Берлине.

Арбитр Орасио Элисондо, пропустив инцидент, был проинформирован об инциденте четвертым арбитром и показал Зидану красную карточку.

Несколько месяцев спустя утверждалось, что Матерацци оскорбил сестру Зидана перед ударом головой, но удаление оказалось последней главой в блестящей карьере Зидана за Францию.

Италия победила со счетом 5:3 по пенальти, после того как игра закончилась со счетом 1:1.

Юлия Шрамко

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