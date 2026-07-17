Зидан возглавит сборную Франции вместо Дешама - инсайдер
Киев • УНН
Инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что Зидан сменит Дидье Дешама на посту тренера сборной Франции после ЧМ-2026. Документы будут подписаны в этом месяце.
Зинедин Зидан станет следующим главным тренером сборной Франции вместо Дидье Дешама, который должен покинуть свой пост после завершения Чемпионата мира-2026. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо, передает УНН.
"Зинедин Зидан станет следующим главным тренером сборной Франции - это не вызывало сомнений еще с ноября, поскольку решение было принято однозначно. Зидан уже сформировал свой тренерский штаб, и документы будут официально подписаны в этом месяце", - написал Романо.
По словам Романо, под руководством Зидана Франция сыграет в Лиге Наций, а также в отборочных турнирах к ЧЕ-2028 и ЧМ-2030.
Ранее Романо сообщал, что нынешний тренер сборной Франции Дидье Дешам, под руководством которого "Ле Бле" становились чемпионами мира 2018 года, покинет команду после Чемпионата мира-2026.
Последний матч Франция на этом ЧМ проведет против Англии в матче за третье место, который состоится в ночь с 18 на 19 июля.
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Зидан официально остается без работы с 2021 года, после того как покинул мадридский "Реал".
Ранее "Зизу", который имеет 108 матчей за Францию, не скрывал своего желания возглавить сборную, в частности, отказывая различным клубам.
Напомним
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