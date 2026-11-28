Служба зовнішньої розвідки показала розсекречені документи з архіву щодо протибільшовицької протестної акції ОУН для привернення уваги до масштабного голоду в радянській Україні. Також Міністерство внутрішніх справ показало архівні документи, у яких описується, як організовували голод, карали за спроби врятувати родини та не давали виїхати в пошуках порятунку, передає УНН.

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"В архівних фондах Служби зовнішньої розвідки України знайдено директивний план Проводу українських націоналістів та інші матеріали щодо проведення восени 1933 року організаціями ОУН в Європі, Америці й Канаді протибільшовицької протестної акції, спрямованої на привернення уваги до масштабного голоду в радянській Україні", - повідомляє СЗРУ.

Інформацію про заходи української діаспори здобули працівники одпу срср через закордонну агентуру. План датований 18 вересня 1933 року й адресований секретаріатам та відділам на європейському континенті, а також Організації державного відродження України в США й Українському національному об’єднанню в Канаді.

План починається такими словами: "Події, що відбуваються останнім часом на окупованих комуністичною москвою українських землях (голод, терор, зміна курсу українізації та ін.), яскраво демонструють, що більшовицька диктатура вирішила остаточно паралізувати подальший розвиток українського руху і національної свідомості нашого народу. Мета москви полягає в тому, щоб упокорити Україну, позбавити її, навіть за сприятливих умов, можливості поновити боротьбу за своє звільнення й поставити на тривалий час у становище власної колонії".

У плані визначалися завдання протестної акції:

показати всьому світові актуальність українського питання й необхідність його вирішення;

звернути увагу на дійсний стан справ у радянській Україні, який створила москва;

протестувати перед урядами країн проти легковажної та загрозливої для світу політики угодовства й «пактоманії» з комуністичною москвою, яка проводиться за рахунок інтересів української нації;

демонструвати перед усім світом, що український народ добровільно не піде на самоприниження й ніколи не визнає договорів, укладених москвою;

показати, що в боротьбі з московською окупацією солідарні всі українці на українських землях і в еміграції, а також усе прогресивне людство.

Формами таких акцій мали бути вуличні мітинги, виступи на них, прийняття резолюцій із закликами підтримати поневолений український народ і допомогти йому вижити, а також надсилання таких резолюцій до урядів і дипломатичних установ зацікавлених країн.

Як свідчать архівні документи, у листопаді того року тисячі представників української діаспори вийшли на мовчазні марші та мітинги в десятках міст США, присвячені жертвам Голодомору 1932–1933 років, протестуючи проти цілеспрямованої кремлівської політики знищення українського народу.

За підсумками цих акцій було ухвалено низку меморандумів про голод в Україні до урядів країн світу. Один із них – від Американсько-української організації в Філадельфії до президента США Франкліна Рузвельта. Текст цього меморандуму потрапив і до рук чекістів.

У ньому йшлося про таке: "Хоч головною метою цього документа є сприяння організації допомоги для населення радянської України, де лютують епідемії та злидні, вважаємо за потрібне висвітлити економічні, національні й політичні умови, які спричинили цю катастрофу, маючи впевненість у тому, що будь-яка допомога, щоб бути ефективною й активною, повинна надаватися при цілковитому знанні суті справи. Той факт, що причина всіх цих бід лежить у соціальних умовах, а не в непідвладних явищах природи, не має впливати на терміновості надання допомоги з людської точки зору. Яка б не була причина, її наслідки такі, що мільйонам людей загрожує смерть, і країна, яка так близько знаходиться біля цивілізованих націй, постала перед небезпекою знищення".

Ще один меморандум був від Об’єднання українських організацій Америки, суспільно-політичної організації українців, яка постійно проводила заходи на підтримку визнання української державності, широко інформувала громадськість про українську справу, збирала кошти для допомоги голодуючим, видавала книжки про Україну англійською мовою.

Після здобуття оперативним шляхом цих та інших подібних матеріалів радянське керівництво поставило перед органами одпу срср завдання якимось чином вплинути на перебіг подій. Зокрема, до американської сторони доводили інформацію, що за директивними планами ОУН й авторами меморандумів нібито стоять "реакційно налаштовані українські націоналісти, екстремісти й терористи" і що під час протестних акцій у США вони можуть вдатися до всіляких провокацій та масових заворушень. До того ж ділилися оперативною інформацією про підготовку оунівцями замаху на народного комісара закордонних справ Максима Літвінова, який прямував до Вашингтона для зустрічі з Франкліном Рузвельтом і підписання 16 листопада 1933 року відповідних документів про встановлення дипломатичних відносин між срср і США.

Також архівні документи показали і в МВС.

"Сьогодні вшановуємо памʼять мільйонів українців, чиї життя забрали наймасштабніший Голодомор-геноцид 1932–1933 років та масові штучні голоди 1921–1923 і 1946–1947 років. Роками радянська влада намагалася приховати правду про ці злочини. Але архівні справи зберегли свідчення про те, як організовували голод, карали за спроби врятувати родини та не давали виїхати в пошуках порятунку. Ці матеріали - частина історичної пам’яті про трагедію, яку пережив український народ", - повідомили в МВС.

Нагадаємо

В Україні 28 листопада вшановують жертв Голодоморів. Офіційна загальнонаціональна скорботна дата, встановлена Указом Президента України, яка відзначається щороку у четверту суботу листопада. Подія присвячена вшануванню пам'яті мільйонів українців, знищених тоталітарним комуністичним режимом під час геноциду українського народу - Голодомору 1932–1933 років, а також масових штучних голодів 1921–1923 та 1946–1947 років.

Традиційно о 16:00 оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання та проводиться всеукраїнська акція "Запали свічку пам'яті", коли громадяни запалюють свічки біля меморіалів і на підвіконнях власних осель.