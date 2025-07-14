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Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

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В Україні розпочинають роботу над системою онлайн-моніторингу сфери азартних ігор: ІТ-компанії закликають долучатися

Київ • УНН

 • 2850 перегляди

Мінцифри розпочинає розробку державної системи онлайн-моніторингу азартних ігор для контролю ринку та податкової політики. Система фіксуватиме ставки в реальному часі та надаватиме дані про обсяги ринку.

В Україні розпочинають роботу над системою онлайн-моніторингу сфери азартних ігор: ІТ-компанії закликають долучатися

В Україні розпочинають роботу над держсистемою, яка допоможе стежити за операційною діяльністю легальних казино, боротися з тіньовим ринком та будувати прогнозовану податкову політику країні. Про це повідомляє Мінцифри, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що на першому етапі розробки хочуть зібрати фідбек від технологічних компаній, щоб розробити зручну, ефективну і зрозумілу для всіх користувачів систему.

Система онлайн-моніторингу сфери азартних ігор стане ключовим інструментом для якісних змін всієї сфери.

Вона допоможе:

  • фіксувати кожну ставку в режимі реального часу;
    • показувати дані про прийняті та повернуті ставки, а також виграші;
      • зробити публічними дані про обсяги ринку;
        • отримати чітке розуміння, скільки податків має надійти до держбюджету;
          • Публічні консультації відбудуться 21 липня в онлайн-форматі.

            ІТ-компанії закликають зробити свій внесок у розробку системи. Зареєструватися на подію слід до 18 липня https://forms.gle/EvEqDVYGuRPPLHxw9.

            Нагадаємо

            Кабінет міністрів України ліквідував Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей, адже було створено Державне агентство України ПлейСіті, яке буде регулювати азартні ігри.

            Яна Соколівська

            Яна Соколівська

            ТехнологіїФінанси
            Україна
            Tesla
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