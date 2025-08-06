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Блогери просували онлайн-казино через Stories: PlayCity та Meta заблокували сім Instagram-аккаунтів

Київ • УНН

 • 704 перегляди

Державне агентство PlayCity та компанія Meta заблокували сім Instagram-акаунтів, які рекламували казино. Блогери систематично просували онлайн-казино через Stories, публікуючи відео з виграшами та посилання на сайти.

Блогери просували онлайн-казино через Stories: PlayCity та Meta заблокували сім Instagram-аккаунтів

Державне агентство PlayCity та компанія Meta заблокували 7 Instagram-аккаунтів, які рекламували казино. Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації України, передає УНН.

PlayCity та Meta заблокували 7 Instagram-аккаунтів за рекламу казино. Блогери систематично просували онлайн-казино через Stories - публікували відео з виграшами й залишали активні посилання на сайти. Це порушення закону, за яке разом з Meta заблокували акаунти 

- йдеться в повідомленні.

У Мінцифри нагадали, що рекламувати азартні ігри в Україні можна лише за чіткими правилами:

  • реклама можлива лише на вичерпному переліку рекламних майданчиків, зокрема у нічному ефірі телебачення, на сайтах і в застосунках організаторів азартних ігор, у спеціалізованих виданнях для повнолітньої аудиторії тощо;
    • контент має бути позначений як 21+;
      • рекламувати можна лише легальні ліцензовані бренди;
        • заборонено показувати неповнолітніх, військових, волонтерів, медиків, бонуси, заклики до гри, обіцянки легкого заробітку, приховану рекламу брендів та відомих людей, крім спортсменів;
          • мінімум 15% повідомлення має містити попередження про ігрову залежність.

            Нагадаємо

            Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт, який передбачає ліквідацію Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) з 1 квітня 2025 року, створення нового органу, посилення відповідальності для організаторів азартних ігор, заборону реклами азартних ігор.

            Кабінет міністрів утворив Державне агентство України ПлейСіті, яке відповідатиме за реалізацію державної політики у сфері азартних ігор та лотерей, замість Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, яка була ліквідована Верховною Радою у грудні минулого року.

            Державне агентство PlayCity після моніторингу популярних Telegram-каналів виявило, що "Труха Україна" системно рекламувала азартні ігри з порушенням закону. Результат — штраф 4,8 млн грн для власника каналу.

            Павло Башинський

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