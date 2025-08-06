Блогери просували онлайн-казино через Stories: PlayCity та Meta заблокували сім Instagram-аккаунтів
Київ • УНН
Державне агентство PlayCity та компанія Meta заблокували сім Instagram-акаунтів, які рекламували казино. Блогери систематично просували онлайн-казино через Stories, публікуючи відео з виграшами та посилання на сайти.
Державне агентство PlayCity та компанія Meta заблокували 7 Instagram-аккаунтів, які рекламували казино. Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації України, передає УНН.
PlayCity та Meta заблокували 7 Instagram-аккаунтів за рекламу казино. Блогери систематично просували онлайн-казино через Stories - публікували відео з виграшами й залишали активні посилання на сайти. Це порушення закону, за яке разом з Meta заблокували акаунти
У Мінцифри нагадали, що рекламувати азартні ігри в Україні можна лише за чіткими правилами:
- реклама можлива лише на вичерпному переліку рекламних майданчиків, зокрема у нічному ефірі телебачення, на сайтах і в застосунках організаторів азартних ігор, у спеціалізованих виданнях для повнолітньої аудиторії тощо;
- контент має бути позначений як 21+;
- рекламувати можна лише легальні ліцензовані бренди;
- заборонено показувати неповнолітніх, військових, волонтерів, медиків, бонуси, заклики до гри, обіцянки легкого заробітку, приховану рекламу брендів та відомих людей, крім спортсменів;
- мінімум 15% повідомлення має містити попередження про ігрову залежність.
Нагадаємо
Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт, який передбачає ліквідацію Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) з 1 квітня 2025 року, створення нового органу, посилення відповідальності для організаторів азартних ігор, заборону реклами азартних ігор.
Кабінет міністрів утворив Державне агентство України ПлейСіті, яке відповідатиме за реалізацію державної політики у сфері азартних ігор та лотерей, замість Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, яка була ліквідована Верховною Радою у грудні минулого року.
Державне агентство PlayCity після моніторингу популярних Telegram-каналів виявило, що "Труха Україна" системно рекламувала азартні ігри з порушенням закону. Результат — штраф 4,8 млн грн для власника каналу.