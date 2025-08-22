TikTok заблокировал канал подсанкционного Артема Дмитрука, который скрывается от следствия

Платформа TikTok удалила аккаунт бывшего народного депутата Артема Дмитрука, который находится в международном розыске и фигурирует в уголовном производстве. Через его канал распространялись материалы, дублирующие ключевые месседжи российской пропаганды.

Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации, пишет УНН.

Детали

Соцсеть TikTok заблокировала канал подсанкционного политика Артема Дмитрука, известного как фигуранта уголовного дела и лицо, объявленное в международный розыск.

Как отмечает Центр противодействия дезинформации, именно через этот аккаунт распространялись нарративы, перекликающиеся с кремлевской пропагандой.

Это уже не первый случай ограничения доступа к медиа-ресурсам Дмитрука. В июле 2025 года его канал на YouTube был заблокирован на территории Украины.

Ранее в отношении Дмитрука решением СНБО были введены санкции, закрепленные указами президента от 25 мая и 22 июня 2025 года.

В целом только в течение последних месяцев YouTube закрыл более 35 каналов, распространявших пророссийские месседжи и связанных с лицами, находящимися под санкциями.

В Центре противодействия дезинформации подчеркнули, что работа по выявлению источников распространения вражеских информационных операций будет продолжаться и в дальнейшем.

PlayCity заблокировало семь аккаунтов в Instagram за незаконную рекламу казино