ukenru
Эксклюзив
13:07 • 1196 просмотра
Некачественные очки для военных на 25 миллионов. История одного преступленияPhoto
Эксклюзив
12:16 • 2982 просмотра
Военные отпуска: что меняет подписанный Президентом закон – объяснение эксперта
Эксклюзив
11:30 • 10841 просмотра
Кузьминых готовит «закон-убийцу» аптек: украинцы могут остаться без доступа к лекарствам
Эксклюзив
11:01 • 13066 просмотра
Осень 2025: модные тренды, цвета и лайфхаки, чтобы выглядеть стильноPhoto
Эксклюзив
09:34 • 10554 просмотра
Вседозволенность НБУ: нардеп раскритиковала решение Верховного Суда по делу "Конкорда"
08:26 • 11905 просмотра
Ведутся дискуссии с военными по поводу выезда за границу мужчин до 22 лет - Свириденко
07:36 • 10668 просмотра
Ермак предложил Зеленскому реформировать Офис Президента
22 августа, 05:52 • 13086 просмотра
Украина вернула еще 65 застрявших на российско-грузинской границе граждан - МИД
22 августа, 01:26 • 22315 просмотра
Трамп меняет риторику: Украина должна перейти в наступление - CNNPhoto
21 августа, 14:24 • 44813 просмотра
Defence City принят – какова ситуация с резидентством украинской авиации?
TikTok заблокировал канал подсанкционного Артема Дмитрука, который скрывается от следствия

Киев • УНН

 • 414 просмотра

TikTok удалил аккаунт бывшего нардепа Артема Дмитрука, который находится в международном розыске. Через этот канал распространялись материалы, дублирующие российскую пропаганду.

TikTok заблокировал канал подсанкционного Артема Дмитрука, который скрывается от следствия

Платформа TikTok удалила аккаунт бывшего народного депутата Артема Дмитрука, который находится в международном розыске и фигурирует в уголовном производстве. Через его канал распространялись материалы, дублирующие ключевые месседжи российской пропаганды.

Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации, пишет УНН.

Детали

Соцсеть TikTok заблокировала канал подсанкционного политика Артема Дмитрука, известного как фигуранта уголовного дела и лицо, объявленное в международный розыск.

Как отмечает Центр противодействия дезинформации, именно через этот аккаунт распространялись нарративы, перекликающиеся с кремлевской пропагандой.

Это уже не первый случай ограничения доступа к медиа-ресурсам Дмитрука. В июле 2025 года его канал на YouTube был заблокирован на территории Украины.

Ранее в отношении Дмитрука решением СНБО были введены санкции, закрепленные указами президента от 25 мая и 22 июня 2025 года.

В целом только в течение последних месяцев YouTube закрыл более 35 каналов, распространявших пророссийские месседжи и связанных с лицами, находящимися под санкциями.

В Центре противодействия дезинформации подчеркнули, что работа по выявлению источников распространения вражеских информационных операций будет продолжаться и в дальнейшем.

Степан Гафтко

Криминал и ЧПТехнологииНаши за границей
ТикТок
Верховная Рада
Владимир Зеленский
Украина
YouTube