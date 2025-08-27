У ЄС відповіли на звинувачення Трампа у дискримінації американських технологій

Європейська Комісія відкидає звинувачення президента США Дональда Трампа у дискримінації американських технологій в межах правил цифрових послуг ЄС. Про це повідомляє УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

Представник Єврокомісії заявив, що регулювання економічної діяльності є суверенним правом ЄС та його держав-членів. У комісії рішуче спростовують звинувачення Трампа у тому, що Євросоюз переслідує виключно американські компанії.

Зазначено, що закони Digital Markets Act (DMA) та Digital Services Act (DSA) застосовуються до всіх платформ та компаній, що працюють у блоці, без винятку. Зокрема, останні три рішення були застосовано щодо китайських компаній AliExpress, Temu та TikTok. Ба більше, розпочато розслідування щодо X та Meta.

У Єврокомісії також зазначили, що звинувачення з боку глави Meta Марка Цукерберга в тому, що закони ЄС щодо цифрових даних цензурують соцмережу, є "абсолютно помилковими та необґрунтованими".

Уточнюється, що DSA не просила платформи видаляти контент, а вимагала від них лише дотримання власних положень та умов.

Нагадаємо

Раніше повідомлялось, що адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість запровадження санкцій проти ЄС або окремих єврочиновників, відповідальних за впровадження Акта про цифрові послуги. У Вашингтоні вважають, що цей закон обмежує свободу слова американців та створює додаткові витрати для технологічних компаній зі США.