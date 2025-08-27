У ЄС відповіли на звинувачення Трампа у дискримінації американських технологій

$41.400.03
рф уночі атакувала енергетику у шести областях - Міненерго
07:35 • 24052 перегляди
07:35 • 24052 перегляди
Як без стресу повернутися до роботи після відпустки: 7 перевірених порад
27 серпня, 01:39 • 22049 перегляди
27 серпня, 01:39 • 22049 перегляди
Cпецпредставник президента США повідомив, чи хоче путін завершити війну в Україні
26 серпня, 16:15 • 94026 перегляди
26 серпня, 16:15 • 94026 перегляди
Уряд дозволив виїзд за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років
26 серпня, 14:13 • 64903 перегляди
Магнітні бурі у вересні 2025: дати та поради для метеочутливих
Ексклюзив
26 серпня, 12:42 • 137727 перегляди
Випробування на стійкість: як українська авіація залишається конкурентоспроможною в умовах війни
26 серпня, 10:16 • 149269 перегляди
26 серпня, 10:16 • 149269 перегляди
Атакуючі дії ЗСУ вивели з ладу 17% нафтопереробних потужностей росії
Ексклюзив
26 серпня, 11:32 • 150035 перегляди
Антидержавний законопроєкт Кузьміних: як "реформи" нардепа знищують аптеки і грають на руку фармгігантам
26 серпня, 11:23 • 58732 перегляди
Ексклюзив
26 серпня, 11:23 • 58732 перегляди
Прощавай літо: яка погода очікує на українців восени 2025 року
26 серпня, 06:24 • 154073 перегляди
Навчальний рік 2025: які зміни у освітній програмі очікують на школярів
27 серпня – день народження Івана Франка та його відомі твори
08:43 • 10205 перегляди
Як без стресу повернутися до роботи після відпустки: 7 перевірених порад
07:35 • 24102 перегляди
Президенту направлено на підпис закони про Defence City: чи відкриються нові перспективи для української оборонної промисловості й авіації?
26 серпня, 17:12 • 57919 перегляди
Ексклюзив
26 серпня, 17:12 • 57919 перегляди
Смачні та поживні страви з картоплі: топ рецептів для кожного столу
26 серпня, 14:05 • 55510 перегляди
Випробування на стійкість: як українська авіація залишається конкурентоспроможною в умовах війни
26 серпня, 12:42 • 137751 перегляди
Ексклюзив
26 серпня, 12:42 • 137751 перегляди
У ЄС відповіли на звинувачення Трампа у дискримінації американських технологій

Київ • УНН

 • 36 перегляди

Європейська Комісія відкидає звинувачення Дональда Трампа у дискримінації американських технологій в межах правил цифрових послуг ЄС. Закони Digital Markets Act та Digital Services Act застосовуються до всіх компаній без винятку.

У ЄС відповіли на звинувачення Трампа у дискримінації американських технологій

Європейська Комісія відкидає звинувачення президента США Дональда Трампа у дискримінації американських технологій в межах правил цифрових послуг ЄС. Про це повідомляє УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

Представник Єврокомісії заявив, що регулювання економічної діяльності є суверенним правом ЄС та його держав-членів. У комісії рішуче спростовують звинувачення Трампа у тому, що Євросоюз переслідує виключно американські компанії.

Зазначено, що закони Digital Markets Act (DMA) та Digital Services Act (DSA) застосовуються до всіх платформ та компаній, що працюють у блоці, без винятку. Зокрема, останні три рішення були застосовано щодо китайських компаній AliExpress, Temu та TikTok. Ба більше, розпочато розслідування щодо X та Meta.

У Єврокомісії також зазначили, що звинувачення з боку глави Meta Марка Цукерберга в тому, що закони ЄС щодо цифрових даних цензурують соцмережу, є "абсолютно помилковими та необґрунтованими".

Уточнюється, що DSA не просила платформи видаляти контент, а вимагала від них лише дотримання власних положень та умов.

Нагадаємо

Раніше повідомлялось, що адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість запровадження санкцій проти ЄС або окремих єврочиновників, відповідальних за впровадження Акта про цифрові послуги. У Вашингтоні вважають, що цей закон обмежує свободу слова американців та створює додаткові витрати для технологічних компаній зі США. 

Лілія Подоляк

X Corp.
Марк Цукерберг
TikTok
Європейська комісія
Reuters
Дональд Трамп
Європейський Союз
Сполучені Штати Америки
Facebook