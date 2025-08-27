В ЕС ответили на обвинения Трампа в дискриминации американских технологий

$41.400.03
48.270.21
ukenru
07:59 • 10989 просмотра
рф ночью атаковала энергетику в шести областях - Минэнерго
07:35 • 23971 просмотра
Как без стресса вернуться к работе после отпуска: 7 проверенных советов
27 августа, 01:39 • 22006 просмотра
Спецпредставитель президента США сообщил, хочет ли Путин завершить войну в Украине
26 августа, 16:15 • 93982 просмотра
Правительство разрешило выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет
26 августа, 14:13 • 64866 просмотра
Магнитные бури в сентябре 2025: даты и советы для метеочувствительных
Эксклюзив
26 августа, 12:42 • 137678 просмотра
Испытание на прочность: как украинская авиация остается конкурентоспособной в условиях войны
26 августа, 10:16 • 149256 просмотра
Атакующие действия ВСУ вывели из строя 17% нефтеперерабатывающих мощностей России
Эксклюзив
26 августа, 11:32 • 150032 просмотра
Антигосударственный законопроект Кузьминых: как "реформы" нардепа уничтожают аптеки и играют на руку фармгигантам
Эксклюзив
26 августа, 11:23 • 58732 просмотра
Прощай, лето: какая погода ожидает украинцев осенью 2025 года
26 августа, 06:24 • 154073 просмотра
Учебный год 2025: какие изменения в образовательной программе ожидают школьников
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+22°
3.6м/с
38%
751мм
Популярные новости
ВСУ сорвали летнее наступление россиян: сколько территории Украины оккупировано27 августа, 02:20 • 21945 просмотра
Похищенный нацистами более 80 лет назад портрет найден на сайте риелтора в Аргентине27 августа, 03:18 • 19926 просмотра
Президент Финляндии призывает бить по российской военной машине05:54 • 15868 просмотра
Ливан представит план по разоружению "Хезболлы" уже на этой неделе - Reuters06:24 • 13942 просмотра
Жена Брюса Уиллиса рассказала о «самом сложном решении», которое ей пришлось принять в отношении мужа08:14 • 11081 просмотра
публикации
Как без стресса вернуться к работе после отпуска: 7 проверенных советов07:35 • 23974 просмотра
Президенту направлены на подпись законы о Defence City: откроются ли новые перспективы для украинской оборонной промышленности и авиации?
Эксклюзив
26 августа, 17:12 • 57868 просмотра
Вкусные и питательные блюда из картофеля: топ рецептов для каждого столаPhoto26 августа, 14:05 • 55464 просмотра
Испытание на прочность: как украинская авиация остается конкурентоспособной в условиях войны
Эксклюзив
26 августа, 12:42 • 137681 просмотра
Антигосударственный законопроект Кузьминых: как "реформы" нардепа уничтожают аптеки и играют на руку фармгигантам
Эксклюзив
26 августа, 11:32 • 150033 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Александр Стабб
Нарендра Моди
Майя Санду
Эмманюэль Макрон
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Черниговская область
Харьков
Реклама
УНН Lite
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизорPhoto09:48 • 4660 просмотра
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси09:12 • 5956 просмотра
Жена Брюса Уиллиса рассказала о «самом сложном решении», которое ей пришлось принять в отношении мужа08:14 • 11360 просмотра
Тейлор Свифт и Трэвис Келси объявили о помолвке после двух лет отношенийPhoto26 августа, 17:52 • 18549 просмотра
Netflix отменил «Побережье» — один из самых популярных сериалов года26 августа, 13:17 • 68971 просмотра
Актуальное
Беспилотный летательный аппарат
Нефть
Боеприпасы
Доллар США
KAB-1500L

В ЕС ответили на обвинения Трампа в дискриминации американских технологий

Киев • УНН

 • 30 просмотра

Европейская Комиссия отвергает обвинения Дональда Трампа в дискриминации американских технологий в рамках правил цифровых услуг ЕС. Законы Digital Markets Act и Digital Services Act применяются ко всем компаниям без исключения.

В ЕС ответили на обвинения Трампа в дискриминации американских технологий

Европейская Комиссия отвергает обвинения президента США Дональда Трампа в дискриминации американских технологий в рамках правил цифровых услуг ЕС. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Представитель Еврокомиссии заявил, что регулирование экономической деятельности является суверенным правом ЕС и его государств-членов. В комиссии решительно опровергают обвинения Трампа в том, что Евросоюз преследует исключительно американские компании.

Отмечено, что законы Digital Markets Act (DMA) и Digital Services Act (DSA) применяются ко всем платформам и компаниям, работающим в блоке, без исключения. В частности, последние три решения были применены в отношении китайских компаний AliExpress, Temu и TikTok. Более того, начато расследование в отношении X и Meta.

В Еврокомиссии также отметили, что обвинения со стороны главы Meta Марка Цукерберга в том, что законы ЕС относительно цифровых данных цензурируют соцсеть, являются "абсолютно ложными и необоснованными".

Уточняется, что DSA не просила платформы удалять контент, а требовала от них лишь соблюдения собственных положений и условий.

Напомним

Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность введения санкций против ЕС или отдельных еврочиновников, ответственных за внедрение Акта о цифровых услугах. В Вашингтоне считают, что этот закон ограничивает свободу слова американцев и создает дополнительные расходы для технологических компаний из США.

Лилия Подоляк

ПолитикаНовости Мира
X Corp.
Марк Цукерберг
ТикТок
Европейская комиссия
Reuters
Дональд Трамп
Европейский Союз
Соединённые Штаты
Facebook