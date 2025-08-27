В ЕС ответили на обвинения Трампа в дискриминации американских технологий

Европейская Комиссия отвергает обвинения президента США Дональда Трампа в дискриминации американских технологий в рамках правил цифровых услуг ЕС. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Представитель Еврокомиссии заявил, что регулирование экономической деятельности является суверенным правом ЕС и его государств-членов. В комиссии решительно опровергают обвинения Трампа в том, что Евросоюз преследует исключительно американские компании.

Отмечено, что законы Digital Markets Act (DMA) и Digital Services Act (DSA) применяются ко всем платформам и компаниям, работающим в блоке, без исключения. В частности, последние три решения были применены в отношении китайских компаний AliExpress, Temu и TikTok. Более того, начато расследование в отношении X и Meta.

В Еврокомиссии также отметили, что обвинения со стороны главы Meta Марка Цукерберга в том, что законы ЕС относительно цифровых данных цензурируют соцсеть, являются "абсолютно ложными и необоснованными".

Уточняется, что DSA не просила платформы удалять контент, а требовала от них лишь соблюдения собственных положений и условий.

Напомним

Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность введения санкций против ЕС или отдельных еврочиновников, ответственных за внедрение Акта о цифровых услугах. В Вашингтоне считают, что этот закон ограничивает свободу слова американцев и создает дополнительные расходы для технологических компаний из США.