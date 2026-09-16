Швеція висилає співробітника посольства Ірану
Київ • УНН
Швеція викликала посла Ірану та вимагала від дипломата залишити країну. Причину рішення міністерство не уточнило.
У середу Міністерство закордонних справ Швеції повідомило, що викликало посла Ірану та вимагало від співробітника іранського посольства в Стокгольмі залишити країну через діяльність, несумісну з положеннями Віденської конвенції про дипломатичні зносини, передає УНН із посиланням на Reuters.
У своїй заяві міністерство не уточнило, про яку саме діяльність ідеться.
Віденська конвенція визначає правила та привілеї дипломатичних представництв.
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