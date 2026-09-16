Швеция высылает сотрудника посольства Ирана
Киев • УНН
Швеция вызвала посла Ирана и потребовала от дипломата покинуть страну. Причину решения министерство не уточнило.
В среду Министерство иностранных дел Швеции сообщило, что вызвало посла Ирана и потребовало, чтобы сотрудник иранского посольства в Стокгольме покинул страну из-за деятельности, несовместимой с положениями Венской конвенции о дипломатических сношениях, передает УНН со ссылкой на Reuters.
В своем заявлении министерство не уточнило, о какой именно деятельности идет речь.
Венская конвенция определяет правила и привилегии дипломатических представительств.
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