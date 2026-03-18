Иран казнил гражданина Швеции по обвинению в шпионаже в пользу Израиля

В среду иранский режим казнил гражданина Швеции, которого обвинил в шпионаже. Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Швеции, передает УНН.

«Нам ясно, что судебный процесс, который привел к казни гражданина Швеции, не был юридически обоснованным», — заявила министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард. «Швеция продолжит осуждать серьезные нарушения прав человека в Иране».

В заявлении Швеция не назвала имя гражданина. Однако иранские государственные СМИ назвали его Курошем Кейвани, арестованным в прошлом году и обвиненным в «сотрудничестве с разведкой и шпионаже в пользу израильского правительства».

«Швеция неоднократно поднимала этот вопрос на различных уровнях с иранскими представителями с момента ареста в июне 2025 года. Во время этих контактов мы подчеркивали, что Швеция ожидает справедливого судебного разбирательства для нашего гражданина и что он не будет приговорен к смертной казни», — говорится в заявлении Стенергард.

Amnesty International выявила угрозу казни 30 активистов в Иране

Как сообщает CNN, Кейвани имел двойное гражданство — Швеции и Ирана. Он стал третьим человеком, казненным Ираном за шпионаж в 2026 году. По данным мониторинговой группы Iran Human Rights, базирующейся в Норвегии, в прошлом году по аналогичным обвинениям были казнены по меньшей мере 13 человек.

Сотни иранцев остаются в камерах смертников, в том числе многих считают политическими заключенными. Многим еще не вынесен приговор, и им может грозить казнь.

«Смертная казнь — это бесчеловечное, жестокое и необратимое наказание. Швеция вместе с остальными странами ЕС осуждает ее применение при любых обстоятельствах», — добавила министр иностранных дел Швеции.