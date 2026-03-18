Иран казнил гражданина Швеции по обвинению в шпионаже в пользу Израиля

17:22 • 2206 просмотра
Украинцы с 20 марта смогут получить кешбэк на топливо
Эксклюзив
16:52 • 6862 просмотра
Новолуние 19 марта: что означает и как правильно провести этот период
16:35 • 8922 просмотра
Первый успешный кейс экстрадиции гражданина рф по запросу Украины - Генпрокурор Кравченко о решении польского суда по Бутягину
Эксклюзив
18 марта, 11:56 • 15889 просмотра
Гривна начала укрепляться - что будет дальше с национальной валютой
18 марта, 11:12 • 30429 просмотра
рф проводит ИПСО против венгров на Закарпатье – СБУ разоблачила схему с угрозами
18 марта, 09:39 • 25094 просмотра
Интерсити между Киевом и Харьковом временно ограничат, планируют восстановить до конца марта - Укрзализныця
18 марта, 09:19 • 27428 просмотра
Politico: Трамп стремится использовать мирные переговоры по войне рф против Украины для противодействия Китаю
18 марта, 07:35 • 29080 просмотра
В ЕС перед саммитом предприняли еще одну попытку заставить Орбана разблокировать €90 млрд кредита Украине - что известно
Эксклюзив
17 марта, 22:26 • 31188 просмотра
Это вопрос уважения и этики: SOWA о выступлениях без гонорара
17 марта, 20:08 • 44215 просмотра
Евросоюз неофициально открыл все шесть переговорных кластеров для Украины - Кос
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Зеленский прибыл в Мадрид - что в программе визита18 марта, 09:26 • 7508 просмотра
Украина готовит строительство высокоскоростной железной дороги до границы - на каком этапе проект18 марта, 11:20 • 12858 просмотра
Скандальная клиника Odrex рекламирует врача Русакова, которого судят по делу о смерти пациентаPhoto18 марта, 11:47 • 30907 просмотра
ИПСО не дало врагу желаемого результата, и он прибегает к прямым ударам - в Сумском центре комплектования прокомментировали поражение рф ТЦКPhoto18 марта, 11:54 • 8404 просмотра
Наталья Могилевская со слезами извинилась после концерта - что произошло в ХмельницкомVideo13:03 • 23938 просмотра
публикации
Скандальная клиника Odrex рекламирует врача Русакова, которого судят по делу о смерти пациентаPhoto18 марта, 11:47 • 30961 просмотра
Первая помощь при ожогах: что действительно работает, а что делать запрещеноPhoto18 марта, 06:05 • 53001 просмотра
Почему медицинская система не защищает украинского пациента и как это изменить - объясняет эксперт
Эксклюзив
17 марта, 11:42 • 60128 просмотра
Еврейские кучки перед Песахом - что это и когда они наступят в 2026 году17 марта, 11:32 • 82323 просмотра
Дизель и газ резко подорожали: как изменились цены на АЗС за неделю16 марта, 16:16 • 74319 просмотра
Иран казнил гражданина Швеции по обвинению в шпионаже в пользу Израиля

Киев • УНН

 • 2170 просмотра

В Иране казнили Куроша Кейвани, имевшего двойное гражданство. Швеция осудила приговор из-за отсутствия юридических оснований и нарушения прав человека.

В среду иранский режим казнил гражданина Швеции, которого обвинил в шпионаже. Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Швеции, передает УНН.

«Нам ясно, что судебный процесс, который привел к казни гражданина Швеции, не был юридически обоснованным», — заявила министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард. «Швеция продолжит осуждать серьезные нарушения прав человека в Иране».

В заявлении Швеция не назвала имя гражданина. Однако иранские государственные СМИ назвали его Курошем Кейвани, арестованным в прошлом году и обвиненным в «сотрудничестве с разведкой и шпионаже в пользу израильского правительства».

«Швеция неоднократно поднимала этот вопрос на различных уровнях с иранскими представителями с момента ареста в июне 2025 года. Во время этих контактов мы подчеркивали, что Швеция ожидает справедливого судебного разбирательства для нашего гражданина и что он не будет приговорен к смертной казни», — говорится в заявлении Стенергард.

Amnesty International выявила угрозу казни 30 активистов в Иране21.02.26, 22:34 • 15661 просмотр

Как сообщает CNN, Кейвани имел двойное гражданство — Швеции и Ирана. Он стал третьим человеком, казненным Ираном за шпионаж в 2026 году. По данным мониторинговой группы Iran Human Rights, базирующейся в Норвегии, в прошлом году по аналогичным обвинениям были казнены по меньшей мере 13 человек.

Сотни иранцев остаются в камерах смертников, в том числе многих считают политическими заключенными. Многим еще не вынесен приговор, и им может грозить казнь.

«Смертная казнь — это бесчеловечное, жестокое и необратимое наказание. Швеция вместе с остальными странами ЕС осуждает ее применение при любых обстоятельствах», — добавила министр иностранных дел Швеции.

Антонина Туманова

