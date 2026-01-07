Верховний суд Швеції підтвердив рішення на користь України у справі за позовом акціонерів Укрнафти

$42.560.14
Ексклюзив
16:27 • 7670 перегляди
Миротворчі сили для України: чи можливі реальні гарантії безпеки
16:11 • 12327 перегляди
У Мінрозвитку попереджають про погіршення погоди, створено штаб з ліквідації наслідків НС на головних дорогах
14:21 • 11702 перегляди
Зеленський розраховує на зустріч з Трампом найближчим часом
7 січня, 13:11 • 14921 перегляди
Міжнародні резерви України досягли історичного максимуму в $57,3 млрд - НБУ
7 січня, 12:29 • 19432 перегляди
росія пропонувала США "обмін" Венесуели на Україну - ексрадниця Трампа
Ексклюзив
7 січня, 11:31 • 25982 перегляди
Віцепремʼєр Кулеба намагається призначити голову Державіаслужби до поновлення відкритого конкурсу. У чому причинаPhoto
7 січня, 10:27 • 24738 перегляди
Найскладніші питання ЗАЕС і територій, а також саміт за участю США: Зеленський розкрив зміст нових переговорів з посланцями Трампа
7 січня, 10:05 • 25876 перегляди
Генштаб підтвердив ураження нафтобази у бєлгородській області рф та складу МТЗ окупантів
7 січня, 09:26 • 19029 перегляди
Кабмін заборонив відключення медзакладів від електропостачання: прем’єр Свириденко доручила розібратися в ситуації у Львові
7 січня, 09:20 • 17683 перегляди
"Не вся інформація може бути публічною, робота триває": Буданов повідомив про конкретні результати переговорів у Парижі
Популярнi новини
Готувала ракетний удар рф по ТЕЦ і заклала GPS-трекер: СБУ затримала 16-річну дівчину у КропивницькомуPhotoVideo7 січня, 09:57 • 7772 перегляди
Доступ до інтернету Starlink розширюють на поїзди далекого сполучення - Укрзалізниця7 січня, 09:59 • 6982 перегляди
"Знали заздалегідь": начальник Львівської ОВА прокоментував відключення світла у Львові попри заборону Кабміну7 січня, 10:32 • 36350 перегляди
Як правильно обрати термобілизну: прості поради7 січня, 11:57 • 23283 перегляди
Торговці смертю: як пов’язані одеська приватна клініка “Одрекс” і похоронний дім “Анубіс”7 січня, 12:23 • 18422 перегляди
Публікації
Торговці смертю: як пов’язані одеська приватна клініка “Одрекс” і похоронний дім “Анубіс”7 січня, 12:23 • 18511 перегляди
Як правильно обрати термобілизну: прості поради7 січня, 11:57 • 23374 перегляди
Віцепремʼєр Кулеба намагається призначити голову Державіаслужби до поновлення відкритого конкурсу. У чому причинаPhoto
Ексклюзив
7 січня, 11:31 • 25984 перегляди
Мороз і ожеледиця: як уникнути переломів та як діяти, якщо все ж травмувалися6 січня, 11:35 • 70708 перегляди
Останнє зі свят різдвяного циклу ‒ Водохреще: традиції та забобони 5 січня, 18:15 • 108206 перегляди
УНН Lite
Warner Bros. відхиляє оновлену пропозицію Paramount про поглинання - CNN14:22 • 5710 перегляди
Крістен Стюарт заявила, що "хотіла б" зняти перезапуск "Сутінків"6 січня, 12:31 • 39811 перегляди
У США стрімко зростає кількість підписів під петиціями про депортацію Нікі Мінаж5 січня, 21:31 • 59542 перегляди
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo4 січня, 17:30 • 101958 перегляди
Ді Капріо не зміг прибути на кінофестиваль через обмеження на польоти на тлі операції США у Венесуелі4 січня, 16:22 • 93419 перегляди
Верховний суд Швеції підтвердив рішення на користь України у справі за позовом акціонерів Укрнафти

Київ • УНН

 • 150 перегляди

Верховний суд Швеції підтвердив рішення Стокгольмського арбітражу на користь України у справі за позовом акціонерів Укрнафти. Компанії LBB зобов'язані відшкодувати Україні понад 22 мільйони доларів США витрат.

Верховний суд Швеції підтвердив рішення на користь України у справі за позовом акціонерів Укрнафти

Верховний суд Швеції остаточно підтвердив рішення Стокгольмського арбітражу на користь України у справі за позовом акціонерів Укрнафти до держави Україна. Про це пише УНН з посиланням на Міністерство юстиції України.

Деталі

"21 листопада 2025 року Верховний суд Швеції відмовив у відкритті апеляційного провадження за скаргою кіпрських компаній Littop Enterprises Limited, Bordo Management Limited та Bridgemont Ventures Limited (LBB) щодо скасування рішення Апеляційного суду Свеа (Стокгольм), яким було відмовлено у скасуванні арбітражного рішення у справі "Укрнафти" від 4 лютого 2021 року. Таким чином, судові рішення у цій справі набрали остаточної сили", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що компанії LBB, які станом на дату звернення володіли 40,1009% акцій ПАТ "Укрнафта", у 2015 році ініціювали арбітражне провадження проти держави Україна, вимагаючи компенсації у розмірі понад 6 мільярдів доларів США з відсотками.

"За результатами розгляду справи арбітражний трибунал погодився з позицією держави Україна щодо відсутності у нього юрисдикції для розгляду цієї справи. Зокрема, арбітражний трибунал дійшов висновку, що компанії LBB не здійснили фактичного внеску до статутного капіталу ПАТ "Укрнафта", а відтак не здійснили інвестицію у розумінні Договору до Енергетичної хартії та не мали права на звернення до міжнародного арбітражу. Цей висновок було підтверджено Апеляційним судом Свеа (м. Стокгольм). Не погоджуючись із таким рішенням, компанії LBB звернулися до Верховного суду Швеції з апеляційною скаргою. Однак Верховний суд Швеції не знайшов підстав для перегляду справи та відмовив у відкритті апеляційного провадження", - додали в міністерстві.

За результатами судових та арбітражних проваджень компанії LBB зобов’язані відшкодувати державі Україна витрати на арбітражні і судові провадження на загальну суму понад 22 млн доларів США, а також відсотки відповідно до статті 6 Закону Швеції про відсотки, зокрема:

  • витрати на арбітражне провадження – 18 927 177,62 доларів США включаючи нараховані відсотки відповідно до статті 6 Закону Швеції про відсотки з 4 лютого 2021 року до моменту сплати основної заборгованості;
    • судові витрати у справі щодо юрисдикційного провадження – 2 669 131,00 долар США включаючи нараховані відсотки відповідно до статті 6 Закону Швеції про відсотки з 31 січня 2025 року до моменту сплати основної заборгованості;
      • судові витрати у справі щодо провадження по судових витратах – 549 674,00 долари США та 2 800,00 шведських крон включаючи нараховані відсотки відповідно до статті 6 Закону Швеції про відсотки з 31 січня 2025 року до моменту сплати основної заборгованості.

        Нагадаємо

        Апеляційний суд Стокгольма відхилив позов кіпрських компаній щодо скасування арбітражного рішення у справі "Укрнафти". Акціонери мають відшкодувати Україні понад 22 млн доларів судових витрат з відсотками.

        Павло Башинський

        ЕкономікаПолітика
        Енергетика
        Міністерство юстиції України
        Стокгольм
        Швеція
        Україна