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Україна виграла суд у Швеції проти акціонерів "Укрнафти": компанії мають відшкодувати $22 млн

Україна виграла суд у Швеції проти акціонерів "Укрнафти": компанії мають відшкодувати $22 млн

Київ • УНН

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Апеляційний суд Стокгольма відхилив позов кіпрських компаній щодо скасування арбітражного рішення у справі "Укрнафти". Акціонери мають відшкодувати Україні понад 22 млн доларів судових витрат з відсотками.

Україна відстояла рішення арбітражу в судах Швеції за позовом акціонерів "Укрнафти", повідомили у Міністерстві юстиції у понеділок, пише УНН.

Апеляційний суд в Стокгольмі підтвердив перемогу України в арбітражній справі за позовом акціонерів "Укрнафти"

- зазначили у Мін'юсті.

Як повідомляється, 31 січня 2025 року Апеляційний суд Свеа (Стокгольм) виніс важливе рішення на користь України, відхиливши заяву трьох кіпрських компаній щодо скасування арбітражного рішення у справі "Укрнафти" від 4 лютого 2021 року.

Компанії Littop Enterprises Limited, Bordo Management Limited та Bridgemont Ventures Limited (LBB), які сукупно володіють 40,1009% акцій ПАТ "Укрнафта", у 2015 році ініціювали арбітражне провадження проти України, вимагаючи компенсації обсягом понад 6 мільярдів доларів США з відсотками.

За результатом розгляду позовних вимог LBB арбітражний трибунал погодився із позицією України щодо відсутності у трибуналу юрисдикції розглядати цей спір, що підтвердив і Апеляційний суд Свеа

– зазначила віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції – міністерка юстиції України Ольга Стефанішина.

За рішенням суду, компанії LBB зобов'язані відшкодувати Україні:

  • 18,93 млн доларів США витрат на арбітражне провадження з відсотками від 4 лютого 2021 року;
    • 2,67 млн доларів США судових витрат щодо юрисдикційного провадження з відсотками від 31 січня 2025 року;
      • 549,7 тис. доларів США та 2800 шведських крон судових витрат щодо провадження по судовим витратам з відсотками від 31 січня 2025 року.

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        Юлія Шрамко

        Юлія Шрамко

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