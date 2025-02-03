Україна виграла суд у Швеції проти акціонерів "Укрнафти": компанії мають відшкодувати $22 млн

Україна відстояла рішення арбітражу в судах Швеції за позовом акціонерів "Укрнафти", повідомили у Міністерстві юстиції у понеділок, пише УНН.

Апеляційний суд в Стокгольмі підтвердив перемогу України в арбітражній справі за позовом акціонерів "Укрнафти"

Як повідомляється, 31 січня 2025 року Апеляційний суд Свеа (Стокгольм) виніс важливе рішення на користь України, відхиливши заяву трьох кіпрських компаній щодо скасування арбітражного рішення у справі "Укрнафти" від 4 лютого 2021 року.

Компанії Littop Enterprises Limited, Bordo Management Limited та Bridgemont Ventures Limited (LBB), які сукупно володіють 40,1009% акцій ПАТ "Укрнафта", у 2015 році ініціювали арбітражне провадження проти України, вимагаючи компенсації обсягом понад 6 мільярдів доларів США з відсотками.

За результатом розгляду позовних вимог LBB арбітражний трибунал погодився із позицією України щодо відсутності у трибуналу юрисдикції розглядати цей спір, що підтвердив і Апеляційний суд Свеа