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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украина выиграла суд в Швеции против акционеров «Укрнафты»: компании должны возместить $22 млн

Украина выиграла суд в Швеции против акционеров «Укрнафты»: компании должны возместить $22 млн

Киев  •  УНН

 • 3904 просмотра

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Апелляционный суд Стокгольма отклонил иск кипрских компаний об отмене арбитражного решения по делу «Укрнафты». Акционеры должны возместить Украине более 22 млн долларов судебных расходов с процентами.

Украина отстояла решение арбитража в судах Швеции по иску акционеров «Укрнафты», сообщили в Министерстве юстиции в понедельник, пишет УНН.

Апелляционный суд в Стокгольме подтвердил победу Украины в арбитражном деле по иску акционеров «Укрнафты»

- отметили в Минюсте.

Как сообщается, 31 января 2025 года Апелляционный суд Свеа (Стокгольм) вынес важное решение в пользу Украины, отклонив заявление трех кипрских компаний об отмене арбитражного решения по делу «Укрнафты» от 4 февраля 2021 года.

Компании Littop Enterprises Limited, Bordo Management Limited и Bridgemont Ventures Limited (LBB), которые совокупно владеют 40,1009% акций ПАО «Укрнафта», в 2015 году инициировали арбитражное производство против Украины, требуя компенсации объемом более 6 миллиардов долларов США с процентами.

По результатам рассмотрения исковых требований LBB арбитражный трибунал согласился с позицией Украины об отсутствии у трибунала юрисдикции рассматривать этот спор, что подтвердил и Апелляционный суд Свеа

- отметила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции - министр юстиции Украины Ольга Стефанишина.

По решению суда, компании LBB обязаны возместить Украине:

  • 18,93 млн долларов США расходов на арбитражное производство с процентами от 4 февраля 2021 года;
  • 2,67 млн долларов США судебных расходов по юрисдикционному производству с процентами от 31 января 2025 года;
  • 549,7 тыс. долларов США и 2800 шведских крон судебных расходов по производству по судебным расходам с процентами от 31 января 2025 года.

Нидерландский суд поддержал решение о компенсации Нафтогаза за захваченные Россией активы в Крыму13.12.24, 11:32 • 15717 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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