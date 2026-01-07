$42.560.14
Эксклюзив
16:27 • 7660 просмотра
Миротворческие силы для Украины: возможны ли реальные гарантии безопасности
16:11 • 12313 просмотра
В Минразвития предупреждают об ухудшении погоды, создан штаб по ликвидации последствий ЧС на главных дорогах
14:21 • 11689 просмотра
Зеленский рассчитывает на встречу с Трампом в ближайшее время
7 января, 13:11 • 14909 просмотра
Международные резервы Украины достигли исторического максимума в $57,3 млрд - НБУ
7 января, 12:29 • 19424 просмотра
россия предлагала США "обмен" Венесуэлы на Украину - экс-советница Трампа
Эксклюзив
7 января, 11:31 • 25975 просмотра
Вице-премьер Кулеба пытается назначить главу Госавиаслужбы до возобновления открытого конкурса. В чем причинаPhoto
7 января, 10:27 • 24735 просмотра
Самые сложные вопросы ЗАЭС и территорий, а также саммит с участием США: Зеленский раскрыл содержание новых переговоров с посланниками Трампа
7 января, 10:05 • 25874 просмотра
Генштаб подтвердил поражение нефтебазы в белгородской области рф и склада МТС оккупантов
7 января, 09:26 • 19026 просмотра
Кабмин запретил отключение медучреждений от электроснабжения: премьер Свириденко поручила разобраться в ситуации во Львове
7 января, 09:20 • 17681 просмотра
"Не вся информация может быть публичной, работа продолжается": Буданов сообщил о конкретных результатах переговоров в Париже
Верховный суд Швеции подтвердил решение в пользу Украины по иску акционеров Укрнафты

Киев • УНН

 • 150 просмотра

Верховный суд Швеции подтвердил решение Стокгольмского арбитража в пользу Украины по иску акционеров Укрнафты. Компании LBB обязаны возместить Украине более 22 миллионов долларов США расходов.

Верховный суд Швеции подтвердил решение в пользу Украины по иску акционеров Укрнафты

Верховный суд Швеции окончательно подтвердил решение Стокгольмского арбитража в пользу Украины по делу по иску акционеров Укрнафты к государству Украина. Об этом пишет УНН со ссылкой на Министерство юстиции Украины.

Детали

"21 ноября 2025 года Верховный суд Швеции отказал в открытии апелляционного производства по жалобе кипрских компаний Littop Enterprises Limited, Bordo Management Limited и Bridgemont Ventures Limited (LBB) об отмене решения Апелляционного суда Свеа (Стокгольм), которым было отказано в отмене арбитражного решения по делу "Укрнафты" от 4 февраля 2021 года. Таким образом, судебные решения по этому делу вступили в окончательную силу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что компании LBB, которые на дату обращения владели 40,1009% акций ПАО "Укрнафта", в 2015 году инициировали арбитражное производство против государства Украина, требуя компенсации в размере более 6 миллиардов долларов США с процентами.

"По результатам рассмотрения дела арбитражный трибунал согласился с позицией государства Украина относительно отсутствия у него юрисдикции для рассмотрения этого дела. В частности, арбитражный трибунал пришел к выводу, что компании LBB не осуществили фактического вклада в уставный капитал ПАО "Укрнафта", а следовательно не осуществили инвестицию в понимании Договора к Энергетической хартии и не имели права на обращение в международный арбитраж. Этот вывод был подтвержден Апелляционным судом Свеа (г. Стокгольм). Не соглашаясь с таким решением, компании LBB обратились в Верховный суд Швеции с апелляционной жалобой. Однако Верховный суд Швеции не нашел оснований для пересмотра дела и отказал в открытии апелляционного производства", - добавили в министерстве.

По результатам судебных и арбитражных производств компании LBB обязаны возместить государству Украина расходы на арбитражные и судебные производства на общую сумму более 22 млн долларов США, а также проценты в соответствии со статьей 6 Закона Швеции о процентах, в частности:

  • расходы на арбитражное производство – 18 927 177,62 долларов США, включая начисленные проценты в соответствии со статьей 6 Закона Швеции о процентах с 4 февраля 2021 года до момента уплаты основной задолженности;
    • судебные издержки по делу о юрисдикционном производстве – 2 669 131,00 долларов США, включая начисленные проценты в соответствии со статьей 6 Закона Швеции о процентах с 31 января 2025 года до момента уплаты основной задолженности;
      • судебные издержки по делу о производстве по судебным издержкам – 549 674,00 доллара США и 2 800,00 шведских крон, включая начисленные проценты в соответствии со статьей 6 Закона Швеции о процентах с 31 января 2025 года до момента уплаты основной задолженности.

        Напомним

        Апелляционный суд Стокгольма отклонил иск кипрских компаний об отмене арбитражного решения по делу "Укрнафты". Акционеры должны возместить Украине более 22 млн долларов судебных издержек с процентами.

        Павел Башинский

        ЭкономикаПолитика
        Энергетика
        Министерство юстиции Украины
        Стокгольм
        Швеция
        Украина