Спецтрибунал щодо агресії рф проти України - Сибіга подякував Швеції за важливий крок

Київ • УНН

 • 1382 перегляди

Швеція офіційно приєдналася до Угоди про створення Спецтрибуналу для покарання за агресію проти України. Андрій Сибіга закликав інші держави долучитися.

Україна вдячна Швеції за рішення приєднатися до Угоди про Спеціальний трибунал для покарання російського керівництва в якості країни-засновника. Про це повідомив в соцмережі "Х" міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, передає УНН.

Деталі

Очільник МЗС України подякував шведській колезі Марії Мальмер-Стенергард за дане рішення.

Імпульс щодо створення трибуналу зростає, і ми закликаємо всі держави приєднатися до нього. Притягнення до відповідальності за цей злочин не лише забезпечить справедливість для його жертв, але й запобігатиме повторенню подібних злочинів

 - заявив Сибіга.

Глава вітчизняного МЗС підкреслив: без правосуддя не може бути тривалого миру.

Разом ми забезпечимо повну відповідальність за злочин агресії проти України

 - резюмував він.

Контекст

Міністр закордонних справ Швеції Марія Мальмер-Стенергард повідомила, що Стокгольм долучиться до створення спецтрибуналу з розслідування злочину агресії росії проти України.

До того, 25 червня 2025 року, Україна та Рада Європи підписали угоду про створення Спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії проти України.

Україна привітала пропозицію Європейської Комісії розпочати процес приєднання ЄС до числа засновників Спеціального трибуналу щодо злочину агресії росії проти України.

