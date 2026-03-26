$43.870.0550.850.04
Спецтрибунал по агрессии рф против Украины - Сибига поблагодарил Швецию за важный шаг

Киев • УНН

 • 1420 просмотра

Швеция официально присоединилась к Соглашению о создании Спецтрибунала для наказания за агрессию против Украины. Андрей Сибига призвал другие государства присоединиться.

Украина благодарна Швеции за решение присоединиться к Соглашению о Специальном трибунале для наказания российского руководства в качестве страны-основателя. Об этом сообщил в соцсети "Х" министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, передает УНН.

Детали

Глава МИД Украины поблагодарил шведскую коллегу Марию Мальмер-Стенергард за данное решение.

Импульс по созданию трибунала растет, и мы призываем все государства присоединиться к нему. Привлечение к ответственности за это преступление не только обеспечит справедливость для его жертв, но и предотвратит повторение подобных преступлений

 - заявил Сибига.

Глава отечественного МИД подчеркнул: без правосудия не может быть длительного мира.

Вместе мы обеспечим полную ответственность за преступление агрессии против Украины

 - резюмировал он.

Контекст

Министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер-Стенергард сообщила, что Стокгольм присоединится к созданию спецтрибунала по расследованию преступления агрессии России против Украины.

До того, 25 июня 2025 года, Украина и Совет Европы подписали соглашение о создании Специального трибунала для расследования преступления агрессии против Украины.

Напомним

Украина приветствовала предложение Европейской Комиссии начать процесс присоединения ЕС к числу основателей Специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины.

Евгений Устименко

