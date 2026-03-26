Спецтрибунал по агрессии рф против Украины - Сибига поблагодарил Швецию за важный шаг
Киев • УНН
Швеция официально присоединилась к Соглашению о создании Спецтрибунала для наказания за агрессию против Украины. Андрей Сибига призвал другие государства присоединиться.
Украина благодарна Швеции за решение присоединиться к Соглашению о Специальном трибунале для наказания российского руководства в качестве страны-основателя. Об этом сообщил в соцсети "Х" министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, передает УНН.
Глава МИД Украины поблагодарил шведскую коллегу Марию Мальмер-Стенергард за данное решение.
Импульс по созданию трибунала растет, и мы призываем все государства присоединиться к нему. Привлечение к ответственности за это преступление не только обеспечит справедливость для его жертв, но и предотвратит повторение подобных преступлений
Глава отечественного МИД подчеркнул: без правосудия не может быть длительного мира.
Вместе мы обеспечим полную ответственность за преступление агрессии против Украины
Министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер-Стенергард сообщила, что Стокгольм присоединится к созданию спецтрибунала по расследованию преступления агрессии России против Украины.
До того, 25 июня 2025 года, Украина и Совет Европы подписали соглашение о создании Специального трибунала для расследования преступления агрессии против Украины.
Украина приветствовала предложение Европейской Комиссии начать процесс присоединения ЕС к числу основателей Специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины.