Автобус врізався в зупинку в Стокгольмі: є загиблі та поранені
Київ • УНН
У центрі Стокгольма автобус врізався в автобусну зупинку, що призвело до загибелі та поранень кількох людей. Водія автобуса заарештували, розпочато розслідування ненавмисного вбивства.
У центрі Стокгольма автобус врізався в автобусну зупинку, кілька людей загинули та отримали поранення. Про це повідомляє ВВС із посиланням на поліцію Швеції, передає УНН.
Деталі
Обставини аварії у столиці Швеції залишаються незрозумілими.
Речниця поліції Надя Нортон повідомила, що водія автобуса заарештували, і в звичайному порядку розпочато розслідування ненавмисного вбивства.
Незрозуміло, чи були в автобусі пасажири. Поліція заявила, що наразі не коментує кількість, стать чи вік постраждалих.
Інцидент стався поблизу Королівського технологічного інституту.
На знімках у місцевих ЗМІ видно рятувальників, які, здається, допомагають людям, які опинилися під двоповерховим автобусом.
Свідок, власник магазину на цій вулиці, повідомив SVT, що автобус врізався в стовп перед автобусною зупинкою. Вони сказали, що кілька людей забігли до магазину, плачучи.
Жінка розповіла місцевій газеті Expressen, що автобус "збив цілу чергу на автобусній зупинці".
Вона сказала, що люди кричали та намагалися допомогти пораненим, тоді як на землі лежали мертві.
"Під автобусом, мабуть, було більше людей", – сказала вона.
Прем’єр-міністр Ульф Крістерссон сказав, що він співчуває жертвам та їхнім родинам.
"Люди, які, можливо, поверталися додому до родини, друзів або проводили тихий вечір вдома. Ми ще не знаємо причини, але зараз мої думки передусім з постраждалими та їхніми близькими", – написав він на X.