Автобус врезался в остановку в Стокгольме: есть погибшие и раненые

Киев • УНН

 • 724 просмотра

В центре Стокгольма автобус врезался в автобусную остановку, что привело к гибели и ранениям нескольких человек. Водителя автобуса арестовали, начато расследование непредумышленного убийства.

Автобус врезался в остановку в Стокгольме: есть погибшие и раненые

В центре Стокгольма автобус врезался в автобусную остановку, несколько человек погибли и получили ранения. Об этом сообщает ВВС со ссылкой на полицию Швеции, передает УНН.

Детали

Обстоятельства аварии в столице Швеции остаются неясными.

Представитель полиции Надя Нортон сообщила, что водитель автобуса арестован, и в обычном порядке начато расследование непредумышленного убийства.

Неясно, были ли в автобусе пассажиры. Полиция заявила, что пока не комментирует количество, пол или возраст пострадавших.

Инцидент произошел вблизи Королевского технологического института.

На снимках в местных СМИ видны спасатели, которые, кажется, помогают людям, оказавшимся под двухэтажным автобусом.

Свидетель, владелец магазина на этой улице, сообщил SVT, что автобус врезался в столб перед автобусной остановкой. Они сказали, что несколько человек забежали в магазин, плача.

Женщина рассказала местной газете Expressen, что автобус "сбил целую очередь на автобусной остановке".

Она сказала, что люди кричали и пытались помочь раненым, тогда как на земле лежали мертвые.

"Под автобусом, видимо, было больше людей", – сказала она.

Премьер-министр Ульф Кристерссон сказал, что он сочувствует жертвам и их семьям.

"Люди, которые, возможно, возвращались домой к семье, друзьям или проводили тихий вечер дома. Мы еще не знаем причины, но сейчас мои мысли прежде всего с пострадавшими и их близкими", – написал он на X.

