Зірка фільму "Смерть у Венеції" Бйорн Андресен помер у віці 70 років

$42.000.10
48.770.22
ukenru
Ексклюзив
08:41 • 3666 перегляди
Інцидент з екснардепкою Кормишкіною у Молдові: стали відомі нові подробиці
08:31 • 6326 перегляди
Погодинні відключення світла від 1 до 2,5 черги ввели в кількох регіонах, є знеструмлення через негоду - Укренерго
Ексклюзив
07:54 • 12277 перегляди
В Одеському СІЗО ув’язнений покінчив із собою
07:35 • 15179 перегляди
Трамп: путіну слід було б зосередитися на припиненні війни, а не випробовувати ракети
07:17 • 15295 перегляди
Екстрені відключення світла ввели у Києві та низці областей
26 жовтня, 15:25 • 54900 перегляди
Розвідка США розійшлася в оцінках готовності путіна до переговорів - WSJ
26 жовтня, 14:28 • 52251 перегляди
Пошкодження дамби у бєлгородській області: 4 бригади армії рф під загрозою затопленняVideo
26 жовтня, 11:39 • 45513 перегляди
Дощі, вітри і зниження температури: якої погоди чекати в Україні на початку тижня
Ексклюзив
26 жовтня, 10:52 • 47833 перегляди
ДТП з пасажирським та військовим автобусами: стали відомі деталі події
26 жовтня, 10:49 • 29183 перегляди
Масштабна криза із водопостачанням у Львові: вода повернеться протягом 11–12 годин
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+10°
1.5м/с
75%
739мм
Популярнi новини
"Він російський пропагандист": Бессент жорстко розкритикував головного переговірника путіна дмітрієва26 жовтня, 23:33 • 30079 перегляди
Пінгвіни, що мешкають біля українських попялрників, знесли перше у сезоні яйцеPhoto27 жовтня, 00:06 • 31333 перегляди
путін не може завоювати Україну, тому хоче знищити її атаками на енергетику - The Economist27 жовтня, 02:14 • 29302 перегляди
Окупанти планують збудувати нові тюрми на ТОТ Херсонщини для репресій - ЦНС03:48 • 21626 перегляди
Українські військові звільнили село Єгорівка на Дніпропетровщині і показали його зачистку від окупантівVideo04:17 • 29734 перегляди
Публікації
Урожай-2025 в Україні: яких культур зібрано найбільше та які основні результати
Ексклюзив
26 жовтня, 10:00 • 64178 перегляди
Нові правила відстрочок від мобілізації з 1 листопада: що треба знати25 жовтня, 09:55 • 89666 перегляди
Час внутрішньої рівноваги серед зовнішніх бур: астропрогноз на тиждень 27 жовтня – 2 листопада
Ексклюзив
25 жовтня, 08:45 • 109847 перегляди
Юристи помітили порушення підслідності у "справі адвокатів", яких прослуховувало НАБУ 24 жовтня, 16:47 • 93000 перегляди
Можуть сідати на автобани та нести ракету Meteor: авіаексперт пояснив особливість літаків Gripen
Ексклюзив
24 жовтня, 12:47 • 112738 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Беньямін Нетаньягу
Джей Ді Венс
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Сумська область
Дніпропетровська область
Суми
Реклама
УНН Lite
Пінгвіни, що мешкають біля українських попялрників, знесли перше у сезоні яйцеPhoto27 жовтня, 00:06 • 31541 перегляди
"Фейкові новини": Трамп запевняє, що не планує називати бальну залу у Білому домі на свою честь 25 жовтня, 11:20 • 57214 перегляди
Трамп планує назвати нову бальну залу Білого дому на свою честь - ЗМІ25 жовтня, 07:29 • 64020 перегляди
Остін Батлер веде переговори про новий фільм: що це буде25 жовтня, 06:14 • 63705 перегляди
Спадкоємці Астрід Ліндгрен судяться з хорватським виробником напоїв "Pipi" 24 жовтня, 14:55 • 63932 перегляди
Актуальне
Техніка
Дипломатка
Financial Times
Saab JAS 39 Gripen
Шахед-136

Зірка фільму "Смерть у Венеції" Бйорн Андресен помер у віці 70 років

Київ • УНН

 • 1262 перегляди

Шведський актор та музикант Бйорн Андресен, відомий за роллю у фільмі Лукіно Вісконті "Смерть у Венеції", помер у віці 70 років. Про його смерть повідомили режисери документального фільму про його життя.

Зірка фільму "Смерть у Венеції" Бйорн Андресен помер у віці 70 років

У віці 70-ти років помер шведський актор та музикант Бйорн Андресен, світову популярність якому принесло виконання ролі юного польського аристократа у фільмі Лукіно Вісконті "Смерть у Венеції". Передає УНН із посиланням на Dagens Nyheter та Hollywood Reporter.

Деталі

Помер актор та музикант зі Швеції Бйорн Андресен, який став відомим у віці 15 років завдяки ролі в фільмі режисера Лукіно Вісконті "Смерть у Венеції" ("Death in Venice", що вийшов на екрани у 1971-му році). Андресену було 70 років, він помер у суботу. 

Причина смерті не розголошується. Про смерть актора повідомили шведські режисери Крістіан Петрі та Крістіна Ліндстрем, які зняли документальний фільм "Найкрасивіший хлопчик у світі" (2021) про життя Бйорна Андресена.

Довідка

Андресен народився у Стокгольмі в 1955 році. Хлопець пережив важке дитинство, позначене трагедією втрати матері - жінка покінчила життя самогубством, коли її сину було лише 10 років. Андресен виховувала бабуся, яка і зіграла вагому роль у тому, що заохотити юнака увійти у світ кіно та моделювання.

Андресен отримав популярність завдяки ролі в італійській картині "батька італійського неореалізму",  режисер Лукіно Вісконті, "Смерть у Венеції". Вісконті, що також відомо, називав Андресен "найкрасивішим хлопчиком XX століття".

Андрій "Diezel" Яценко помер від серцевої недостатності, прощання відбудеться 23 жовтня - Green Grey21.10.25, 20:35 • 4889 переглядiв

Втім подальша акторська доля Андресена не складался добре, і Б'єрн згодом пояснив, що вважав за краще б інше життя.

Актор зазначив, що його згода прийняти участь в картині "Смерть у Венеції", не було суто його вибором, картина "сама обрала його". Цікаво, що відповідні слова вимовив якось Вісконті, - можливо відомий майстер вкладав в це інший, "майже протилежний сенс", розмірковують кінознавці. 

Андресен у наступні десятиліття продовжував зніматися: він зіграв у понад 30 шведських фільмах і серіалах. Водночас справжньою пристрастю шведа стала музика. Він реалізував свої здібності ігри на фортепіано, і це, за словами Андресена, створило йому ту рівновагу, якої він не знайшов у світі кінематографу.

Нагадаємо

Роберт Редфорд, кінозірка, який став режисером та активістом, помер у віці 89 років.

Помер зірка серіалу "Величне століття": відомі подробиці16.10.25, 21:32 • 15508 переглядiв

Ігор Тележніков

Культура
Музикант
Режисер
Фільм
Стокгольм
Швеція