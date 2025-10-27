Зірка фільму "Смерть у Венеції" Бйорн Андресен помер у віці 70 років

У віці 70-ти років помер шведський актор та музикант Бйорн Андресен, світову популярність якому принесло виконання ролі юного польського аристократа у фільмі Лукіно Вісконті "Смерть у Венеції". Передає УНН із посиланням на Dagens Nyheter та Hollywood Reporter.

Деталі

Помер актор та музикант зі Швеції Бйорн Андресен, який став відомим у віці 15 років завдяки ролі в фільмі режисера Лукіно Вісконті "Смерть у Венеції" ("Death in Venice", що вийшов на екрани у 1971-му році). Андресену було 70 років, він помер у суботу.

Причина смерті не розголошується. Про смерть актора повідомили шведські режисери Крістіан Петрі та Крістіна Ліндстрем, які зняли документальний фільм "Найкрасивіший хлопчик у світі" (2021) про життя Бйорна Андресена.

Довідка

Андресен народився у Стокгольмі в 1955 році. Хлопець пережив важке дитинство, позначене трагедією втрати матері - жінка покінчила життя самогубством, коли її сину було лише 10 років. Андресен виховувала бабуся, яка і зіграла вагому роль у тому, що заохотити юнака увійти у світ кіно та моделювання.

Андресен отримав популярність завдяки ролі в італійській картині "батька італійського неореалізму", режисер Лукіно Вісконті, "Смерть у Венеції". Вісконті, що також відомо, називав Андресен "найкрасивішим хлопчиком XX століття".

Андрій "Diezel" Яценко помер від серцевої недостатності, прощання відбудеться 23 жовтня - Green Grey

Втім подальша акторська доля Андресена не складался добре, і Б'єрн згодом пояснив, що вважав за краще б інше життя.

Актор зазначив, що його згода прийняти участь в картині "Смерть у Венеції", не було суто його вибором, картина "сама обрала його". Цікаво, що відповідні слова вимовив якось Вісконті, - можливо відомий майстер вкладав в це інший, "майже протилежний сенс", розмірковують кінознавці.

Андресен у наступні десятиліття продовжував зніматися: він зіграв у понад 30 шведських фільмах і серіалах. Водночас справжньою пристрастю шведа стала музика. Він реалізував свої здібності ігри на фортепіано, і це, за словами Андресена, створило йому ту рівновагу, якої він не знайшов у світі кінематографу.

Нагадаємо

Роберт Редфорд, кінозірка, який став режисером та активістом, помер у віці 89 років.

Помер зірка серіалу "Величне століття": відомі подробиці