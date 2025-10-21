$41.760.03
17:01
Європа та Україна готують план з 12 пунктів щодо завершення війни – Bloomberg
15:33
Підготовка до зустрічі Трампа і путіна в Будапешті призупинена - кореспондент Білого домуVideo
14:07
“Контракт 18-24" розширили: тепер служити можна у будь-якій бригаді Сил оборони
13:53
Новим ректором Державного біотехнологічного університету може стати прихильник “харківської весни” з проросійськими настроямиPhoto
12:57
Діставайте шарфи та пуховики: на сході України очікуються заморозки
21 жовтня, 11:39
Плюс 325 млрд гривень на фінансування сектору безпеки і оборони: Рада ухвалила зміни до бюджету
21 жовтня, 10:33
Рада призначила Бережну очільницею Мінкульту
21 жовтня, 10:26
Прокуратура проситиме для ексдиректора "Молодого театру" Білоуса арешт без застави
21 жовтня, 09:34
Європейські лідери підтримали припинення вогню в Україні та переговори на основі поточної лінії зіткнення
21 жовтня, 08:55
Союзники прагнуть посилити Україну на тлі зустрічі Трампа і путіна, дехто в ЄС хоче участі в саміті - Politico
Андрій "Diezel" Яценко помер від серцевої недостатності, прощання відбудеться 23 жовтня - Green Grey

Київ • УНН

 1512 перегляди

Засновник і фронтмен гурту Green Grey Андрій Яценко помер 20 жовтня 2025 року від серцевої недостатності, спричиненої ішемічною хворобою. Прощання з музикантом відбудеться 23 жовтня 2025 року в Києві.

Андрій "Diezel" Яценко помер від серцевої недостатності, прощання відбудеться 23 жовтня - Green Grey

Засновник і фронтмен гурту Green Grey Андрій Яценко помер від серцевої недостатності, яка була спровокована ішемічною хворобою. Прощання з музикантом відбудеться 23 жовтня, пише УНН з посиланням на допис на офіційні сторінці гурту у Facebook.

Всім привіт, це Green Grey (Official)! Так завжди починав Diezel, коли був з нами. Та, нажаль, доля забирає найкращих... Це офіційне та останнє повідомлення… Андрій Diezel Яценко пішов з життя 20 жовтня 2025 року через серцеву недостатність, викликану ішемічною хворобою серця, яке перестало битися о 9-тій годині ранку 

- говориться в повідомленні на офіційній сторінці гурту.

Повідомляється, що засновник гурту Green Grey залишився у серцях цілого покоління, яке виросло на його енергії, подарувавши творче життя багатьом молодим зіркам.

Прощання з Андрієм відбудеться у "Будинку Кіно" Національної спілки кінематографістів України, вулиця Саксаганського, 6, м. Київ 23 жовтня 2025 з 9:00 до 11:30.

Нагадуємо

Раніше соцмережі повідомляли, що помер лідер гурту Green Grey Андрій Яценко. На офіційній сторінці артиста з'явилась фотокартка із чорною смужкою. 

Павло Зінченко

СуспільствоКультура
Соціальна мережа
Київ