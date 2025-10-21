Андрій "Diezel" Яценко помер від серцевої недостатності, прощання відбудеться 23 жовтня - Green Grey
Засновник і фронтмен гурту Green Grey Андрій Яценко помер 20 жовтня 2025 року від серцевої недостатності, спричиненої ішемічною хворобою. Прощання з музикантом відбудеться 23 жовтня 2025 року в Києві.
Всім привіт, це Green Grey (Official)! Так завжди починав Diezel, коли був з нами. Та, нажаль, доля забирає найкращих... Це офіційне та останнє повідомлення… Андрій Diezel Яценко пішов з життя 20 жовтня 2025 року через серцеву недостатність, викликану ішемічною хворобою серця, яке перестало битися о 9-тій годині ранку
Повідомляється, що засновник гурту Green Grey залишився у серцях цілого покоління, яке виросло на його енергії, подарувавши творче життя багатьом молодим зіркам.
Прощання з Андрієм відбудеться у "Будинку Кіно" Національної спілки кінематографістів України, вулиця Саксаганського, 6, м. Київ 23 жовтня 2025 з 9:00 до 11:30.
