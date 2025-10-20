Помер лідер гурту Green Grey Андрій Яценко - соцмережі
Київ • УНН
Лідер гурту Green Grey Андрій Яценко, відомий як Diezel, помер у віці 55 років. На офіційній сторінці артиста з'явилась фотокартка із чорною смужкою.
Помер лідер гурту Green Grey Андрій Яценко, передає УНН із посиланням на офіційну Facebook-сторінку артиста.
Деталі
На офіційній сторінці артиста з'явилась фотокартка із чорною смужкою. Повідомлень щодо смерті музиканта та її причин наразі немає.
Друзі та колеги висловлюють співчуття.
Додамо
Артист був відомий під сценічним ім'ям Diezel. Йому було лише 55 років.
