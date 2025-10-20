$41.730.10
12:10
Чи є ризик повернення графіків відключення світла - відповідь Укренерго
08:37
Президент розповів, на яких ділянках фронту вдалося покращити ситуацію
08:22
Пограбування Лувра: головні подробиці резонансного злочину
08:16
Зеленський ініціює продовження воєнного стану та мобілізації в Україні: законопроекти вже в Раді
Ексклюзив
20 жовтня, 07:13
Кожна дитина-сирота після 18 років отримає житло: як працюватиме новий закон
20 жовтня, 07:07
ЄС розглядає можливість вступу нових країн без повного права голосу: Politico дізналося, як це може допомогти Україні
20 жовтня, 04:24
Трамп досі вирішує, чи давати Україні ракети Tomahawk – Венс
20 жовтня, 02:26
Президент США заперечує, що закликав Зеленського здати ДонбасVideo
19 жовтня, 18:24
Трамп закликав Зеленського прийняти умови москви, інакше путін "знищить" Україну - FT
Ексклюзив
19 жовтня, 15:10
Тиждень, що змінює світ навколо нас: астропрогноз на 20–27 жовтня Photo
Помер лідер гурту Green Grey Андрій Яценко - соцмережі

Київ • УНН

 • 2906 перегляди

Лідер гурту Green Grey Андрій Яценко, відомий як Diezel, помер у віці 55 років. На офіційній сторінці артиста з'явилась фотокартка із чорною смужкою.

Помер лідер гурту Green Grey Андрій Яценко - соцмережі

Помер лідер гурту Green Grey Андрій Яценко, передає УНН із посиланням на офіційну Facebook-сторінку артиста.

Деталі

На офіційній сторінці артиста з'явилась фотокартка із чорною смужкою. Повідомлень щодо смерті музиканта та її причин наразі немає. 

Друзі та колеги висловлюють співчуття.

Помер легендарний музикант рок-гурту Kiss: що відомо про Ейса Фрейлі17.10.25, 09:30 • 3793 перегляди

Додамо

Артист був відомий під сценічним ім'ям Diezel. Йому було лише 55 років. 

Помер бас-гітарист легендарного гурту Limp Bizkit: що відомо про Сема Ріверса 19.10.25, 04:28 • 7748 переглядiв

Антоніна Туманова

СуспільствоКультура
