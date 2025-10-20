Умер лидер группы Green Grey Андрей Яценко - соцсети
Киев • УНН
Лидер группы Green Grey Андрей Яценко, известный как Diezel, умер в возрасте 55 лет. На официальной странице артиста появилась фотография с черной полосой.
Умер лидер группы Green Grey Андрей Яценко, передает УНН со ссылкой на официальную Facebook-страницу артиста.
Детали
На официальной странице артиста появилась фотография с черной полосой. Сообщений о смерти музыканта и ее причинах пока нет.
Друзья и коллеги выражают соболезнования.
Добавим
Артист был известен под сценическим именем Diezel. Ему было всего 55 лет.
