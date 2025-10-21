Андрей "Diezel" Яценко умер от сердечной недостаточности, прощание состоится 23 октября - Green Grey

Основатель и фронтмен группы Green Grey Андрей Яценко умер от сердечной недостаточности, спровоцированной ишемической болезнью. Прощание с музыкантом состоится 23 октября, пишет УНН со ссылкой на сообщение на официальной странице группы в Facebook.

Всем привет, это Green Grey (Official)! Так всегда начинал Diezel, когда был с нами. Но, к сожалению, судьба забирает лучших... Это официальное и последнее сообщение... Андрей Diezel Яценко ушел из жизни 20 октября 2025 года из-за сердечной недостаточности, вызванной ишемической болезнью сердца, которое перестало биться в 9 часов утра