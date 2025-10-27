Звезда фильма "Смерть в Венеции" Бьорн Андресен умер в возрасте 70 лет
Киев • УНН
Шведский актер и музыкант Бьорн Андресен, известный по роли в фильме Лукино Висконти "Смерть в Венеции", умер в возрасте 70 лет. О его смерти сообщили режиссеры документального фильма о его жизни.
В возрасте 70 лет скончался шведский актер и музыкант Бьорн Андресен, мировую известность которому принесло исполнение роли юного польского аристократа в фильме Лукино Висконти "Смерть в Венеции". Передает УНН со ссылкой на Dagens Nyheter и Hollywood Reporter.
Детали
Скончался актер и музыкант из Швеции Бьорн Андресен, который стал известен в возрасте 15 лет благодаря роли в фильме режиссера Лукино Висконти "Смерть в Венеции" ("Death in Venice", вышедшем на экраны в 1971 году). Андресену было 70 лет, он умер в субботу.
Причина смерти не разглашается. О смерти актера сообщили шведские режиссеры Кристиан Петри и Кристина Линдстрем, снявшие документальный фильм "Самый красивый мальчик в мире" (2021) о жизни Бьорна Андресена.
Справка
Андресен родился в Стокгольме в 1955 году. Мальчик пережил тяжелое детство, отмеченное трагедией потери матери - женщина покончила жизнь самоубийством, когда ее сыну было всего 10 лет. Андресена воспитывала бабушка, которая и сыграла весомую роль в том, чтобы поощрить юношу войти в мир кино и моделирования.
Андресен получил известность благодаря роли в итальянской картине "отца итальянского неореализма", режиссера Лукино Висконти, "Смерть в Венеции". Висконти, что также известно, называл Андресена "самым красивым мальчиком XX века".
Андрей "Diezel" Яценко умер от сердечной недостаточности, прощание состоится 23 октября - Green Grey21.10.25, 20:35 • 4888 просмотров
Впрочем, дальнейшая актерская судьба Андресена не складывалась хорошо, и Бьорн впоследствии объяснил, что предпочел бы другую жизнь.
Актер отметил, что его согласие принять участие в картине "Смерть в Венеции" не было сугубо его выбором, картина "сама выбрала его". Интересно, что соответствующие слова произнес как-то Висконти, - возможно, известный мастер вкладывал в это другой, "почти противоположный смысл", рассуждают киноведы.
Андресен в последующие десятилетия продолжал сниматься: он сыграл более чем в 30 шведских фильмах и сериалах. В то же время настоящей страстью шведа стала музыка. Он реализовал свои способности игры на фортепиано, и это, по словам Андресена, создало ему то равновесие, которого он не нашел в мире кинематографа.
Напомним
Роберт Редфорд, кинозвезда, ставший режиссером и активистом, умер в возрасте 89 лет.
Умер звезда сериала "Великолепный век": известны подробности16.10.25, 21:32 • 15506 просмотров