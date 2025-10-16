Умер звезда сериала "Великолепный век": известны подробности
В Турции на 90-м году жизни скончался известный актер театра и телевидения Ариф Эркин Гюзельбейоглу. Украинским зрителям он запомнился ролью Пири Мехмеда-паши в сериале "Великолепный век".
Детали
Сегодня утром, в возрасте 90 лет, ушел из жизни звезда турецкого телевидения и театра Ариф Эркин Гюзельбейоглу, пишет издание. Как указано, о смерти актера объявил его сын, Мехмет Гюзельбейоглу. Официального заявления относительно программы похорон артиста пока не было.
В Турции он получил известность благодаря роли Мемика Деде в сериале "Yabancı Damat", а также оставил незабываемое впечатление благодаря участию в таких знаковых проектах, как "Bizimkiler", "Doksanlar", "Canım Ailem" и "Muhteşem Yüzyıl". Украинские зрители запомнили его в частности по роли Пири Мехмеда-паши в сериале "Великолепный век", который стал культовым.
