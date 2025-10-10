84-летняя миллиардерша Марта Стюарт поразила сеть новым образом и дала ответ хейтерам
Киев • УНН
84-летняя Марта Стюарт, известная американская бизнесвумен, объединилась со стилистом Крисом Эпплтоном для создания образа «голливудского гламура». Также она ответила на комментарии по поводу ухода за лицом.
Одна из самых влиятельных американок 20-го века поделилась своим последним селфи, дав замечательный ответ на комментарии в сети о том, не устала ли она от «обслуживания лица». Передает УНН со ссылкой на Page Six и People.
Детали
Американская бизнесвумен Марта Стюарт известна тем, что превратила свой небольшой кейтеринговый бизнес в гигантское предприятие и стала первой женщиной в США, заработавшей миллиард долларов благодаря собственному труду.
Недавно 84-летняя светская львица объединилась со стилистом знаменитостей Крисом Эпплтоном для потрясающего преображения в стиле «голливудского гламура», пишет Page Six.
Мы приехали в Лос-Анджелес на работу и заехали в Сансет и Доэни, чтобы увидеть мой билборд для @elmbiosciences, моей новой линии средств по уходу за кожей с @drbhanusali. Я была так рада увидеть это вживую!!!! Дунул ветер, и @daisybeautytoye сняла это, стоя посреди движения
84-летняя дива позировала для селфи с Эпплтоном, который работает с такими знаменитостями, как Ким Кардашьян. Над образом работала визажист Николь Дейзи Той.
Стиль Стюарт - это светлые волосы, уложенные в классические мягкие голливудские локоны и потрясающий розовый макияж с тщательно вылепленными бровями.
Дополнение
Образ всколыхнул сеть, но и появились комментаторы, для которых это повод заметить о своих сомнениях.
Марта, ты не устала от того, что целый день каждый день подавала на лицо?!
Стюарт ответила на комментарий, написав: «Нет, жизнь коротка!!!».
Напомним
