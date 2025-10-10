84-летняя миллиардерша Марта Стюарт поразила сеть новым образом и дала ответ хейтерам

Одна из самых влиятельных американок 20-го века поделилась своим последним селфи, дав замечательный ответ на комментарии в сети о том, не устала ли она от «обслуживания лица». Передает УНН со ссылкой на Page Six и People.

Американская бизнесвумен Марта Стюарт известна тем, что превратила свой небольшой кейтеринговый бизнес в гигантское предприятие и стала первой женщиной в США, заработавшей миллиард долларов благодаря собственному труду.

Недавно 84-летняя светская львица объединилась со стилистом знаменитостей Крисом Эпплтоном для потрясающего преображения в стиле «голливудского гламура», пишет Page Six.

Мы приехали в Лос-Анджелес на работу и заехали в Сансет и Доэни, чтобы увидеть мой билборд для @elmbiosciences, моей новой линии средств по уходу за кожей с @drbhanusali. Я была так рада увидеть это вживую!!!! Дунул ветер, и @daisybeautytoye сняла это, стоя посреди движения - поделилась Стюарт в подписи к фото в Instagram.

84-летняя дива позировала для селфи с Эпплтоном, который работает с такими знаменитостями, как Ким Кардашьян. Над образом работала визажист Николь Дейзи Той.

Стиль Стюарт - это светлые волосы, уложенные в классические мягкие голливудские локоны и потрясающий розовый макияж с тщательно вылепленными бровями.

Образ всколыхнул сеть, но и появились комментаторы, для которых это повод заметить о своих сомнениях.

Марта, ты не устала от того, что целый день каждый день подавала на лицо?! - спросил один из них.

Стюарт ответила на комментарий, написав: «Нет, жизнь коротка!!!».

