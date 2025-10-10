84-річна мільярдерка Марта Стюарт вразила мережу новим образом та дала відповідь хейтерам

Одна з найвпливовіших американок 20-го століття, поділилася своїм останнім селфі, давши чудову відповідь на коментарі у мережі про те, чи не втомилася вона від "обслуговування обличчя". Передає УНН із посиланням на Page Six та People.

Американська бізнесвумен Марта Стюарт відома тим, що перетворила свій невеликий кейтеринговий бізнес на гігантське підприємство і стала першою жінкою у США, яка заробила мільярд доларів завдяки власній праці.

Нещодавно 84-річна світська леді об'єдналася зі стилістом знаменитостей Крісом Епплтоном для приголомшливого перетворення в стилі "голлівудського гламуру", пише Page Six.

Ми приїхали до Лос-Анджелеса на роботу та заїхали до Сансет і Доені, щоб побачити мій білборд для @elmbiosciences, моєї нової лінії засобів догляду за шкірою з @drbhanusali. Я була така рада побачити це наживо!!!! Дув вітер, і @daisybeautytoye зняла це, стоячи посеред руху - поділилася Стюарт у підписі до фото в Instagram.

84-річна діва позувала для селфі з Епплтоном, який працює з такими знаменитостями, як Кім Кардаш'ян. Над образом працювала візажистом Ніколь Дейзі Той.

Стиль Стюарт - це світле волосся, укладене в класичні м'які голлівудські локони та приголомшливий рожевий макіяж з ретельно виліпленими бровами.

Образ сколихнув мережу, але й з'явилися коментатори, для яких це нагода зауважити про свої сумніви.

Марто, ти не втомилася від того, що цілий день щодня подавала на обличчя?! - запитав один з них.

Стюарт відповіла на коментар, написавши: "Ні, життя коротке!!!".

