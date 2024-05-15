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Занадто потворний портрет: найбагатша жінка Австралії просить музей прибрати своє зображення з експозиції

Занадто потворний портрет: найбагатша жінка Австралії просить музей прибрати своє зображення з експозиції

Київ • УНН

 • 118501 перегляди

Мільярдерка Джина Райнхарт вимагає від Національної галереї Австралії прибрати її невтішний портрет з виставки художника Вінсента Наматджири, вважаючи його занадто потворним.

Гірничодобувна мільярдерка Джина Райнхарт вимагає від Національної галереї Австралії прибрати її портрет з виставки художника Вінсента Наматджири, лауреата багатьох нагород. Вказує, що зображена на картині в непривабливому світлі. Про це пише УНН із посиланням на The Guardian.

Деталі

Мільярдерка Джина Райнхарт , спадкоємиця австралійської гірничодобувної промисловості Hancock Prospecting і найбагатша жінка Австралії, попросила Національну галерею в Канберрі видалити її портрет – вважаючи його надто потворним – з виставки художника Вінсента Наматджіри.

Зображення, яке не надто лестить найбагатшій жінці Австралії, експонується в рамках першої великої виставки лауреата премії Арчібальда, присвяченої дослідженню. Слід зазначити, що гумор і сатира є стилістичним прийомом художника у всіх його роботах, пишуть арт-оглядачі.

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Водночас Національна художня галерея відкинула спроби зняти картину і заявила, що вітає публічний діалог щодо своєї колекції та експозицій.

З 1973 року, коли Національна галерея придбала "Блакитні полюси" Джексона Поллока, ведеться динамічна дискусія про художні достоїнства творів, що знаходяться в національній колекції та/або на виставці в галереї

- йдеться в повідомленні.

До Канберри картина була виставлена ​​в Аделаїді з жовтня 2023 року по січень 2024 року в Художній галереї Південної Австралії. Галерея Південної Австралії підтвердила, що не отримувала жодних запитів про зняття картини.

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Довідка

Райнхарт вважається надзвичайно впливовою в Австралії і неодноразово використовувала свої політичні зв'язки, щоб запобігти посиленню кліматичних законів. Вона також була присутня на кількох заходах, організованих колишнім президентом США Дональдом Трампом.

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Своїм багатством вона завдячує насамперед ліцензіям на видобуток залізної руди, які успадкувала від батька. Вона використала цю "військову скриню", щоб перетворити свою компанію Hancock на одну з найбільших гірничодобувних груп у світі.

Вона неодноразово ставала причиною публічних скандалів, наприклад, у 2012 році, коли порадила бідним людям, які заздрять багатіям, "менше пити, курити, зустрічатися з людьми і більше працювати", щоб самим досягти успіху.

Нагадаємо

Два колекціонери подали до суду на компанію Бенксі Pest Control за відмову підтвердити автентичність гравюри Monkey Queen, що зображає королеву Єлизавету II у вигляді прикрашеного коштовностями примату, що потенційно змусило анонімного графіті-художникарозкрити свою особистість.

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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