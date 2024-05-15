Занадто потворний портрет: найбагатша жінка Австралії просить музей прибрати своє зображення з експозиції
Київ • УНН
Мільярдерка Джина Райнхарт вимагає від Національної галереї Австралії прибрати її невтішний портрет з виставки художника Вінсента Наматджири, вважаючи його занадто потворним.
Гірничодобувна мільярдерка Джина Райнхарт вимагає від Національної галереї Австралії прибрати її портрет з виставки художника Вінсента Наматджири, лауреата багатьох нагород. Вказує, що зображена на картині в непривабливому світлі. Про це пише УНН із посиланням на The Guardian.
Деталі
Мільярдерка Джина Райнхарт , спадкоємиця австралійської гірничодобувної промисловості Hancock Prospecting і найбагатша жінка Австралії, попросила Національну галерею в Канберрі видалити її портрет – вважаючи його надто потворним – з виставки художника Вінсента Наматджіри.
Зображення, яке не надто лестить найбагатшій жінці Австралії, експонується в рамках першої великої виставки лауреата премії Арчібальда, присвяченої дослідженню. Слід зазначити, що гумор і сатира є стилістичним прийомом художника у всіх його роботах, пишуть арт-оглядачі.
Водночас Національна художня галерея відкинула спроби зняти картину і заявила, що вітає публічний діалог щодо своєї колекції та експозицій.
З 1973 року, коли Національна галерея придбала "Блакитні полюси" Джексона Поллока, ведеться динамічна дискусія про художні достоїнства творів, що знаходяться в національній колекції та/або на виставці в галереї
До Канберри картина була виставлена в Аделаїді з жовтня 2023 року по січень 2024 року в Художній галереї Південної Австралії. Галерея Південної Австралії підтвердила, що не отримувала жодних запитів про зняття картини.
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Довідка
Райнхарт вважається надзвичайно впливовою в Австралії і неодноразово використовувала свої політичні зв'язки, щоб запобігти посиленню кліматичних законів. Вона також була присутня на кількох заходах, організованих колишнім президентом США Дональдом Трампом.
Своїм багатством вона завдячує насамперед ліцензіям на видобуток залізної руди, які успадкувала від батька. Вона використала цю "військову скриню", щоб перетворити свою компанію Hancock на одну з найбільших гірничодобувних груп у світі.
Вона неодноразово ставала причиною публічних скандалів, наприклад, у 2012 році, коли порадила бідним людям, які заздрять багатіям, "менше пити, курити, зустрічатися з людьми і більше працювати", щоб самим досягти успіху.
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