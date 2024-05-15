Слишком уродливый портрет: самая богатая женщина Австралии просит музей убрать свое изображение из экспозиции

Горнодобывающая миллиардерша Джина Райнхарт требует от Национальной галереи Австралии убрать ее портрет с выставки художника Винсента Наматджири, лауреата многих наград. Указывает, что изображена на картине в неприглядном свете. Об этом пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Миллиардерша Джина Райнхарт, наследница австралийской горнодобывающей промышленности Hancock Prospecting и самая богатая женщина Австралии, попросила Национальную галерею в Канберре удалить ее портрет - считая его слишком уродливым - с выставки художника Винсента Наматджиры.

Изображение, которое не слишком льстит самой богатой женщине Австралии, экспонируется в рамках первой крупной выставки лауреата премии Арчибальда, посвященной исследованию. Следует отметить, что юмор и сатира являются стилистическим приемом художника во всех его работах, пишут арт-обозреватели.

В то же время Национальная художественная галерея отвергла попытки снять картину и заявила, что приветствует публичный диалог относительно своей коллекции и экспозиций.

С 1973 года, когда Национальная галерея приобрела "Голубые полюса" Джексона Поллока, ведется динамичная дискуссия о художественных достоинствах произведений, находящихся в национальной коллекции и/или на выставке в галерее - говорится в сообщении.

До Канберры картина была выставлена в Аделаиде с октября 2023 года по январь 2024 года в Художественной галерее Южной Австралии. Галерея Южной Австралии подтвердила, что не получала никаких запросов о снятии картины.

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Справка

Райнхарт считается чрезвычайно влиятельной в Австралии и неоднократно использовала свои политические связи, чтобы предотвратить ужесточение климатических законов. Она также присутствовала на нескольких мероприятиях, организованных бывшим президентом США Дональдом Трампом.

Своим богатством она обязана прежде всего лицензиям на добычу железной руды, которые унаследовала от отца. Она использовала этот "военный сундук", чтобы превратить свою компанию Hancock в одну из крупнейших горнодобывающих групп в мире.

Она неоднократно становилась причиной публичных скандалов, например, в 2012 году, когда посоветовала бедным людям, которые завидуют богачам, "меньше пить, курить, встречаться с людьми и больше работать", чтобы самим добиться успеха.

Напомним,

Два коллекционера подали в суд на компанию Бэнкси Pest Control за отказ подтвердить подлинность гравюры Monkey Queen, изображающей королеву Елизавету II в виде украшенного драгоценностями примата, что потенциально заставило анонимного граффити-художника раскрыть свою личность.

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