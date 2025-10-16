Помер зірка серіалу "Величне століття": відомі подробиці
Київ • УНН
У Туреччині на 90-му році життя помер відомий актор театру та телебачення Аріф Еркін Гюзельбейоглу. Українським глядачам він запам'ятався роллю Пірі Мехмеда-пашу у серіалі "Величне століття". Про смерть митця повідомив його син, Мехмет Гюзельбейоглу, пише УНН із посиланням на Haberler.
Деталі
Сьогодні вранці, у віці 90 років, пішов з життя зірка турецького телебачення і театру Аріф Еркін Гюзельбейоглу, пише видання. Як вказано, про смерть актора оголосив його син, Мехмет Гюзельбейоглу. Офіційної заяви щодо програми похорону артиста поки що не було.
У Туреччині він здобув популярність завдяки ролі Меміка Деде у серіалі "Yabancı Damat", а також залишив незабутнє враження завдяки участі в таких знакових проєктах, як "Bizimkiler", "Doksanlar", "Canım Ailem" та "Muhteşem Yüzyıl". Українські глядачі запам'ятали його зокрема по ролі Пірі Мехмеда-паши у серіалі "Величне століття", який став культовим.
