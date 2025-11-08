Дрон з фарбою знову атакував торгпредство рф у Швеції: зафіксовано вже понад 20 інцидентів
Київ • УНН
8 листопада 2025 року дрон скинув фарбу на територію Торгового представництва росії в Стокгольмі. З травня 2024 року це вже понад 20 подібних інцидентів.
Будівлю торгпредства рф у Швеції атакував дрон з пакетом фарби. Про це повідомило посольство рф, передає УНН.
Рано вранці 8 листопада 2025 р. було здійснено чергове скидання фарби з дрону на територію Торгового представництва росії в Стокгольмі
Зазначається, що з травня 2024 року сталося вже понад 20 таких інцидентів.
