Дрон з фарбою знову атакував торгпредство рф у Швеції: зафіксовано вже понад 20 інцидентів

"Ми зупинилися. Нині - нуль генерації": всі ТЕС "Центренерго" припинили роботу після нічної атаки рф
В’їзд та виїзд за кордон відновили: розпочалося оформлення громадян та авто
рф вдарила по енергетиці у 5 областях, є аварійні відключення, найскладніше на Харківщині, Сумщині та Полтавщині - Міненерго
Керування електросамокатом напідпитку: адвокат розповів, яка відповідальність передбачається
5 фільмів про доісторичну культуру: що подивитись у ці вихідніVideo
Жінки й гроші: чому майбутнє фінансів має жіноче обличчя
Свята наближаються: яка їжа подорожчає найбільше до Нового року
Російський слід у рішенні відстороненого голови Державної авіаційної служби Більчука: чому службова перевірка вийшла за межі стандартної процедуриPhoto
ЄС посилює візові правила для росіян, скасовуючи багаторазові шенгенські візи
Нова посада для людини нардепа-хабарника Одарченка. МОН погодив створення у Державному біотехнологічному університеті посади першого проректора для Грицькова
Генштаб ЗСУ зафіксував впродовж доби 181 бойове зіткнення8 листопада, 07:06 • 3422 перегляди
США дали Угорщині звільнення від санкцій проти рф після теплої зустрічі Трампа та Орбана - Reuters8 листопада, 08:15 • 7682 перегляди
Над Україною знешкоджено 406 з 458 ворожих дронів і 9 з 45 ракет, рф атакувала переважно балістикою8 листопада, 08:51 • 22154 перегляди
США не братимуть участі у саміті G20 у ПАР - Трамп10:43 • 25033 перегляди
Виїзд за кордон та в'їзд неможливі: стався збій бази даних - Держприкордонслужба11:44 • 27301 перегляди
Керування електросамокатом напідпитку: адвокат розповів, яка відповідальність передбачається
Жінки й гроші: чому майбутнє фінансів має жіноче обличчя
Свята наближаються: яка їжа подорожчає найбільше до Нового року
Російський слід у рішенні відстороненого голови Державної авіаційної служби Більчука: чому службова перевірка війшла за межі стандартної процедури
Картопля по-новому: 5 незвичайних страв, які здивують смаком7 листопада, 13:34 • 48217 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Блогери
Раян Ґослінґ
Піт Гегсет
Україна
Полтавська область
Дніпро (місто)
Київська область
Державний кордон України
Одні з "найкрутіших" кіноавтомобілів Голлівуду виставляють на аукціонPhoto14:30 • 1680 перегляди
Екс-дружина магната нерухомості Майкла Фукса просить суд Британії відправити бізнесмена до в'язниціPhoto7 листопада, 17:09 • 29492 перегляди
5 фільмів про доісторичну культуру: що подивитись у ці вихідніVideo7 листопада, 17:00 • 80982 перегляди
"Вайбкодинг" стало словом 2025 року за версією Collins: що воно означає7 листопада, 11:01 • 35383 перегляди
Принц Гаррі вибачився перед Канадою за кепку "Доджерс" на матчі World Series 20257 листопада, 09:56 • 43793 перегляди
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Іскандер (ОТРК)
Дипломатка

Дрон з фарбою знову атакував торгпредство рф у Швеції: зафіксовано вже понад 20 інцидентів

Київ • УНН

8 листопада 2025 року дрон скинув фарбу на територію Торгового представництва росії в Стокгольмі. З травня 2024 року це вже понад 20 подібних інцидентів.

Дрон з фарбою знову атакував торгпредство рф у Швеції: зафіксовано вже понад 20 інцидентів

Будівлю торгпредства рф у Швеції атакував дрон з пакетом фарби. Про це повідомило посольство рф, передає УНН.

Рано вранці 8 листопада 2025 р. було здійснено чергове скидання фарби з дрону на територію Торгового представництва росії в Стокгольмі 

- йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з травня 2024 року сталося вже понад 20 таких інцидентів.

У Швеції знову атакували посольство рф: з дрона скинули пакет із фарбою07.09.25, 11:52 • 4874 перегляди

Антоніна Туманова

Новини Світу
Техніка
Дипломатка
Стокгольм
Швеція