Дрон з фарбою знову атакував торгпредство рф у Швеції: зафіксовано вже понад 20 інцидентів

Будівлю торгпредства рф у Швеції атакував дрон з пакетом фарби. Про це повідомило посольство рф, передає УНН.

Рано вранці 8 листопада 2025 р. було здійснено чергове скидання фарби з дрону на територію Торгового представництва росії в Стокгольмі