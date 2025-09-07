У Швеції знову атакували посольство рф: з дрона скинули пакет із фарбою
Київ • УНН
У Швеції російське посольство повідомило про повторну атаку дроном. Той начебто скинув пакет із фарбою на територію дипмісії. Подібний інцидент вже траплявся 25 травня, тоді у мзс країни-окупанта обіцяли "ноту протесту".
Деталі
"Посольство росії у Швеції знову зазнало нападу з використанням дрона. З БПЛА на територію дипмісії було скинуто пластиковий пакет із фарбою", - ідеться у дописі.
Нагадаємо
Раніше УНН писав, що 25 травня у Швеції на будівлю посольства росії скинули фарбу з дрона. Офіційна москва обурилась й обіцяла надіслати ноту протесту, а речниця МЗС рф марія захарова вимагала від шведської влади "приборкати своїх ультрас".