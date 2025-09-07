У Швеції знову атакували посольство рф: з дрона скинули пакет із фарбою

$41.350.00
Масована російська атака дронами та ракетами: збито понад 750 засобів нападу - Генштаб
05:47 • 11904 перегляди
росія вперше за час війни атакувала будівлю Кабміну: на верхніх поверхах пожежа (фото)Photo
6 вересня, 19:15 • 34835 перегляди
Положення про посилення покарання для військових за непокору виключать із законопроєкту - Міноборони
Ексклюзив
6 вересня, 12:37 • 53233 перегляди
Нардепа Христенка, якого підозрюють у держзраді, затримали та арештували
Ексклюзив
6 вересня, 10:49 • 78028 перегляди
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
6 вересня, 06:10 • 68540 перегляди
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборониPhoto
5 вересня, 16:47 • 49213 перегляди
Новий опалювальний сезон: Свириденко розповіла, наскільки готова інфраструктура
5 вересня, 16:35 • 53562 перегляди
Свириденко назвала перші цифри проєкту Бюджету-2026 та головний пріоритет
Ексклюзив
5 вересня, 15:10 • 69108 перегляди
Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень
5 вересня, 12:12 • 36532 перегляди
"Буде точно не в одиницях, а в тисячах": Зеленський про розгортання іноземних військ в Україні
У Святошинському районі Києва внаслідок атаки рф горять автомобілі на парковці - КМВА7 вересня, 00:36
Нічна атака на Київ: серед загиблих дитина, ще 18 людей постраждали (фото)7 вересня, 01:43
У Києві через ворожий обстріл постраждала вагітна жінка - Кличко7 вересня, 01:55
Жінка померла в укритті Києва під час нічної атаки7 вересня, 02:43
росія масовано атакувала дронами Київщину: є постраждала, пошкоджені будинки, загинули коні03:40
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
Ексклюзив
6 вересня, 10:49 • 78030 перегляди
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборониPhoto6 вересня, 06:10 • 68541 перегляди
Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень
Ексклюзив
5 вересня, 15:10 • 69110 перегляди
Чиї інтереси захищає Державіаслужба та чому постать Олександра Більчука, який її очолював, не така однозначна?Photo5 вересня, 12:22 • 48597 перегляди
Конкуренція на ринку аптек: чому українці отримують більше ніж іноземці5 вересня, 07:47 • 71359 перегляди
Володимир Зеленський
Віталій Кличко
Дональд Трамп
Ігор Клименко
Сергій Лисак
Україна
Кривий Ріг
Запоріжжя
Одеса
Кременчук
Джессі Джей повернулася на сцену після операції з лікування раку: вона виступила разом із дворічним сином08:47
Тисячу разів "так": блогерка Квіткова виходить заміж за футболіста "Динамо" Бражка6 вересня, 18:22
Вікторія Бекхем зізналася у боротьбі з вугрями: "Я дуже соромилася сильної висипки"4 вересня, 10:35
5 історичних фільмів про середньовіччя: що подивитись вересневими вихідними4 вересня, 09:16
Зірка "Пліткарки" Пенн Беджлі став батьком хлопчиків-близнюків4 вересня, 07:43
Шахед-136
Іскандер (ОТРК)
Фейкові новини
E-6 Mercury
Детонатор

У Швеції знову атакували посольство рф: з дрона скинули пакет із фарбою

Київ • УНН

 • 98 перегляди

У Швеції російське посольство повідомило про повторну атаку дроном. Той начебто скинув пакет із фарбою на територію дипмісії. Подібний інцидент вже траплявся 25 травня, тоді у мзс країни-окупанта обіцяли "ноту протесту".

У Швеції знову атакували посольство рф: з дрона скинули пакет із фарбою

російське посольство у Швеції повідомило про атаку на установу за допомогою дрона, який скинув на територію дипмісії пакет із фарбою, пише УНН із посиланням на росЗМІ.

Деталі

"Посольство росії у Швеції знову зазнало нападу з використанням дрона. З БПЛА на територію дипмісії було скинуто пластиковий пакет із фарбою", - ідеться у дописі.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що 25 травня у Швеції на будівлю посольства росії скинули фарбу з дрона. Офіційна москва обурилась й обіцяла надіслати ноту протесту, а речниця МЗС рф марія захарова вимагала від шведської влади "приборкати своїх ультрас". 

Альона Уткіна

Новини Світу
Швеція