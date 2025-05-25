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На посольство рф у Швеції скинули фарбу з дрона: захарова заявила, що країна отримає ноту протесту

Київ • УНН

 • 1596 перегляди

У Швеції на будівлю посольства росії скинули фарбу з дрона. Речниця МЗС рф марія захарова погрожує протестом.

На посольство рф у Швеції скинули фарбу з дрона: захарова заявила, що країна отримає ноту протесту

У Швеції невідомі скинули з дрона ємність із фарбою на територію російського посольства. Офіційна москва обурена й обіцяє надіслати ноту протесту, а речниця МЗС рф марія захарова вимагає від шведської влади "приборкати своїх ультрас". Про це пише УНН із посиланням на російські "ЗМІ".

Деталі

Невідомий дрон пролетів над територією російського диппредставництва у Швеції та скинув скляну ємність із фарбою на майданчик перед головним входом. У посольстві заявили, що подібні напади тривають уже понад рік. Там додали, що неодноразово зверталися до шведської поліції та в МЗС Швеції з закликами припинити подібні атаки, проте результатів це не дало.

25 травня ц.р. близько 3:40 ранку Посольство росії у Швеції зазнало чергового нападу з використанням дрона. Пролетівши над територією диппредставництва, безпілотник скинув ємність із фарбою на майданчик перед головним входом. Особливий цинізм інциденту надає те, що операторами дрона була використана скляна ємність, яка при скиданні з висоти здатна завдати важких каліцтв людям. Відповідальність за всі можливі наслідки таких інцидентів лежатиме на шведській владі

- ідеться у дописі.

російські ЗМІ повідомили, що речниця МЗС росії марія захарова заявила, що Швеція отримає ноту протесту.

Швеція зобов'язана приборкати своїх ультрас, взяти ситуацію під контроль і суворо дотримуватися Віденської конвенції

- передали вони її слова.

У Швеції знайшли мертвим дипломата, якого підозрювали у шпигунстві17.05.25, 01:37 • 4974 перегляди

Альона Уткіна

Альона Уткіна

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