На посольство рф у Швеції скинули фарбу з дрона: захарова заявила, що країна отримає ноту протесту

У Швеції невідомі скинули з дрона ємність із фарбою на територію російського посольства. Офіційна москва обурена й обіцяє надіслати ноту протесту, а речниця МЗС рф марія захарова вимагає від шведської влади "приборкати своїх ультрас". Про це пише УНН із посиланням на російські "ЗМІ".

Невідомий дрон пролетів над територією російського диппредставництва у Швеції та скинув скляну ємність із фарбою на майданчик перед головним входом. У посольстві заявили, що подібні напади тривають уже понад рік. Там додали, що неодноразово зверталися до шведської поліції та в МЗС Швеції з закликами припинити подібні атаки, проте результатів це не дало.

25 травня ц.р. близько 3:40 ранку Посольство росії у Швеції зазнало чергового нападу з використанням дрона. Пролетівши над територією диппредставництва, безпілотник скинув ємність із фарбою на майданчик перед головним входом. Особливий цинізм інциденту надає те, що операторами дрона була використана скляна ємність, яка при скиданні з висоти здатна завдати важких каліцтв людям. Відповідальність за всі можливі наслідки таких інцидентів лежатиме на шведській владі