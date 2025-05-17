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Зустріч у Стамбулі: як відреагували європейські лідери на результати переговорів України та рф
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У Швеції знайшли мертвим дипломата, якого підозрювали у шпигунстві

Київ • УНН

 • 996 перегляди

Шведський дипломат, затриманий за підозрою у шпигунстві на користь іноземної держави, помер. Поліція проводить розслідування, але ознак насильницької смерті не виявлено.

У Швеції знайшли мертвим дипломата, якого підозрювали у шпигунстві

У Швеції знайдено мертвим дипломата, якого нещодавно затримали за підозрою у шпигунстві на користь ворожої іноземної держави.  Про це інформує УНН із посиланням на SVT.

Деталі

Міністерство закордонних справ Швеції підтвердило, що їхній співробітник, який перебував під слідством, помер у пʼятницю, 16 травня вранці.

Сьогодні вранці я отримав трагічну новину про смерть мого довірителя

- сказав адвокат підозрюваного Антон Стренд.

Як пише SVT, шведська поліція проведе стандартне розслідування смерті, але, за попередніми даними, ознак насильницької смерті не було виявлено.

Особи дипломата не розкривають, але відомо, що він мав великий досвід і працював у кількох посольствах по всьому світу.

Чоловік був затриманий 13 травня поліцією безпеки Швеції, але наступного дня його вже відпустили з-під варти.

Нагадаємо

Шведська влада опублікувала звіт, в якому описується, як росія шпигує за скандинавською країною. У звіті Служби безпеки Швеції (SAPO), під назвою "Загроза розвідці з росії", йдеться, що вербування агентів, радіорозвідка, кібершпигунство та військове планування є серйозною частиною російської розвідувальної загрози для Швеції.

Турист чи шпигун: у Латвії громадянам радять бути пильними щодо неохайно вдягнених людей із рюкзаками16.05.25, 16:10 • 1916 переглядiв

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