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В Швеции нашли мертвым дипломата, которого подозревали в шпионаже

Киев • УНН

 • 650 просмотра

Шведский дипломат, задержанный по подозрению в шпионаже в пользу иностранного государства, умер. Полиция проводит расследование, но признаков насильственной смерти не обнаружено.

В Швеции нашли мертвым дипломата, которого подозревали в шпионаже

В Швеции найден мертвым дипломат, которого недавно задержали по подозрению в шпионаже в пользу враждебного иностранного государства.  Об этом информирует УНН со ссылкой на SVT.

Детали

Министерство иностранных дел Швеции подтвердило, что их сотрудник, находившийся под следствием, умер в пятницу, 16 мая утром.

Сегодня утром я получил трагическую новость о смерти моего доверителя

- сказал адвокат подозреваемого Антон Стренд.

Как пишет SVT, шведская полиция проведет стандартное расследование смерти, но, по предварительным данным, признаков насильственной смерти не было выявлено.

Личности дипломата не раскрывают, но известно, что он имел большой опыт и работал в нескольких посольствах по всему миру.

Мужчина был задержан 13 мая полицией безопасности Швеции, но на следующий день его уже отпустили из-под стражи.

Напомним

Шведские власти опубликовали отчет, в котором описывается, как россия шпионит за скандинавской страной. В отчете Службы безопасности Швеции (SAPO), под названием "Угроза разведке из россии", говорится, что вербовка агентов, радиоразведка, кибершпионаж и военное планирование являются серьезной частью российской разведывательной угрозы для Швеции.

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Вита Зеленецкая

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