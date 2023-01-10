Швеція звинуватила росію в шпигунстві шляхом використання різних дипломатичних місій
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. Шведська влада опублікувала звіт, в якому описується, як росія шпигує за скандинавською країною, передає УНН.
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У звіті Служби безпеки Швеції (SAPO), під назвою «Загроза розвідці з росії», йдеться, що вербування агентів, радіорозвідка, кібершпигунство та військове планування є серйозною частиною російської розвідувальної загрози для Швеції, повідомляє місцева газета Expressen.
SAPO звинуватила росію в тому, що вона також намагалася завербувати шведів як шпигунів за межами Швеції.
У документі говорилося, що шведи, які працюють у посольствах, міжнародних організаціях та компаніях, становлять особливий інтерес для російських спецслужб.
У документі зазначено, що всі три російські розвідувальні служби діють у Швеції, з подробицями про те, як вони діють, як вербують шпигунів і як розвідники спілкуються зі своїми агентами.
"росія постійно збирає розвідувальні дані від різних дипломатичних місій у Швеції", - йдеться в повідомленні.
За даними газети, частина діяльності посольства росії у Стокгольмі, торговельного представництва в Лідингу та генконсульства у Гетеборзі цілком легальна, проте на практиці їх можна уподібнити шпигунським центрам із дипломатичним прикриттям.
Expressen повідомила, що російські розвідники можуть діяти у Швеції, не ризикуючи потрапити до в'язниці, якщо вони мають дипломатичну акредитацію.
"Основою для того, щоб російські розвідники могли діяти в Швеції, є те, що вони можуть діяти під прикриттям як дипломати", - пише газета.
За даними газети, щонайменше десять дипломатів посольства росії підозрюються в роботі розвідників.
У звіті SAPO також показано, що росія витрачає значні ресурси на картографування противника, поліції безпеки та Збройних сил і що це робиться, зокрема, за допомогою людських джерел, тобто шпигунів.